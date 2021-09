Będzie kaucja za plastikowe butelki

W sierpniu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), czyli systemu, który ma wymusić na firmach recykling wypuszczonych na rynek opakowań na poziomie większym, niż ma to miejsce obecnie. Teraz resort rozpoczyna proces legislacyjny kolejnej propozycji - bezparagonowego systemu kaucyjnego.

Na szczegóły nowego projektu trzeba jeszcze poczekać. Wcześniej jednak Jacek Ozdoba zapowiadał, że system kaucyjny ma mieć charakter podobny do tego, jak system kaucyjny za butelki szklane po piwach. Z tą różnicą, że w przypadku zwrotu opakowań z tworzyw sztucznych nie będzie obowiązku okazania paragonu.



Wcześniej resort przedstawił długo wyczekiwany projekt ustawy o ROP. Ma on przyczynić się do stworzenia obiegu zamkniętego i zwiększyć odpowiedzialność przedsiębiorstw wprowadzających opakowania z tworzyw sztucznych. Resort klimatu wydłużył czas konsultacji społecznych.

