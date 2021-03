Będzie można szczepić w pracy. Przed sieciami sprawdzian z organizacji

Wchodzimy w nową fazę realizacji Narodowego Programu Szczepień, fot. shutterstock

Większa liczba punktów szczepień, poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia, a przede wszystkim więcej szczepionek – w II kwartale tego roku wejdziemy w nową fazę realizacji Narodowego Programu Szczepień.

- Przede wszystkim zwiększymy liczbę punktów szczepień, ale też personelu, który kwalifikuje do szczepień oraz samą kadrę szczepiącą. Usprawnimy też proces kwalifikacji. Do końca II kwartału chcemy zaszczepić 20 mln osób, a do końca sierpnia – wszystkich chętnych – poinformował szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. – Chcemy działać jak najszybciej, bo każdy dzień pandemii przynosi straty – dodał Prezes Rady Ministrów.

Więcej punktów szczepień

Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych i węzłowych. W II kwartale rząd poszerzy katalog miejsc, w których można będzie się zaszczepić.

Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w:

- przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych),

- szpitalach rezerwowych,

- szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital),

- punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy),

- punktach drive thru,

- zakładach pracy,

- aptekach.

Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek.

– Według danych producentów, w kwietniu do Polski ma przyjechać ok. 5 mln dawek szczepionek. A ilości deklarowane sięgają 7 mln – poinformował pełnomocnik rządu ds. sczepień Michał Dworczyk. – Przygotowujemy system na te dostawy – poszerzamy katalog punktów szczepień, ale wprowadzamy również zmiany w samych szczepieniach – dodał szef KPRM.

Kto kwalifikuje do szczepienia?

W II kwartale tego roku kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych.

Kto może szczepić?

Poszerzono też kadrę szczepiącą. Obecnie szczepionkę podają lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz felczerzy. W II kwartale tego roku do tej grupy dołączą również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych.