Będzie zakaz sprzedaży energetyków niepełnoletnim? Są naciski posłów

Ograniczanie spożycia napojów energetycznych przez młodzież i dzieci to temat, który powraca w Polsce co jakiś czas. W wielu krajach UE sprzedaż energetyków nieletnim jest zabroniona. W Polsce takiego zakazu nie ma, ale to może się zmienić.

Sprzedaż energetyków nieletnim w Polsce wciąż dozwolona. Czy to się zmieni?

W Polsce sprzedaje się 110 mln litrów napojów energetyzujących rocznie. Z tego blisko 10 mln litrów wypijają dzieci i młodzież. Od jakiegoś czasu mówi się, że osoby małoletnie nie powinny mieć tak łatwego dostępu do napojów energetycznych.

W Stanach Zjednoczonych energetyki są zakazane do 21. roku życia. Dania i Norwegia zabroniły ich sprzedaży. W Wielkiej Brytanii i Niemczech ograniczenie w sprzedaży obowiązuje do 16. roku życia, zaś na Litwie i Łotwie do 18. roku życia

Energetyki na wyciągnięcie ręki. Jest nowa interpelacja poselska

Aleksandra Gajewska i Aleksander Miszalski piszą: " napoje energetyczne to zazwyczaj gazowane napoje bez dodatku alkoholu, które mają właściwości pobudzające. Zazwyczaj zawierają one dużą dawkę kofeiny, guarany lub tauryny. Ze względu na swoje działanie są często stosowane przez młode osoby, także te niepełnoletnie. Coraz częściej spotykamy się z zjawiskiem picia „energetyków” w czasie przygotowań do stresujących wydarzeń, np. przy intensywnej nauce przed egzaminami lub w pracy.

Napoje energetyczne są łatwo dostępne w każdym sklepie spożywczym, chociaż eksperci i lekarze coraz głośniej biją na alarm, że picie ich, szczególnie w dużych ilościach, ma znaczący, negatywny wpływ na zdrowie. Spożycie więcej niż jednej puszki dziennie może spowodować nadmierne pobudzenie, przez co niemożliwe będzie odpowiednie skoncentrowanie się i skupienie. Napoje energetyzujące zawierają w swoim składzie różne, szkodliwe substancje, np. polepszacze smaku oraz różnego rodzaju barwniki. Ponadto mają ogromną liczbę kalorii, przez co ich nadmierne picie może szybko doprowadzić do otyłości. Warto dodać, że „energetyki” dodają energii i pobudzają, ale jest to zjawisko bardzo krótkotrwałe, a po okresie pobudzenia może bardzo szybko znowu nastąpić spadek energii i wyczerpanie. Coraz częściej słyszy się także o przypadkach uzależniania od napojów energetycznych, co jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i może mieć wiele skutków ubocznych. Potwierdzają to dane zza oceanu. W 2011 roku w Stanach Zjednoczonych aż 1499 nastolatków w wieku 12-17 lat trafiło do szpitala z powodu nagłego wypadku jako wynik spożycia opisywanych napojów.

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że Ministerstwo Zdrowia zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży „energetyków” dla osób poniżej 16. roku życia, o czym mówił także wiceminister Waldemar Kraska."

Co odpowie Ministerstwo Zdrowia? Czy będzie ustawa?

Aleksandra Gajewska i Aleksander Miszalski pytają zatem:

Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje statystykami dotyczącymi spożywania napojów energetycznych przez osoby niepełnoletnie w Polsce? Jeżeli tak, to ile młodych osób i jak często pije „energetyki”?

Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi dotyczącymi negatywnego wpływu spożywania napojów energetycznych na zdrowie? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie najważniejszych wniosków z tych wyników.

Czy Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą zakazującą sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 16. lat? Jeżeli tak, to na jakim etapie są prace i kiedy poznamy dokładne założenia co do zmiany prawa?

Czekamy na odpowiedzi.