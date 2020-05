Będziemy mogli ściągnąć maseczki na świeżym powietrzu. Bez limitów w sklepach

fot. shutterstock

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 30 maja w przestrzeni ogólnodostępnej zniesiony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli zachowany zostanie dystans społeczny. Ponadto, zniesiony zostaje limity osób w branży handlowej i gastronomicznej.

Maseczki będą konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Nie będziemy musieli nosić maseczki w pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne oraz w restauracji – gdy zajmujemy miejsce przy stole.

Premier zapowiedział, że od 30 maja w sklepach nie będą obowiązywały już limity osób. Podobne ograniczenia przestrzenne przestają obowiązywać w gastronomii.

- Nie będą obowiązywały limity w kościołach, obowiązują jednak maseczki i dystans społeczny - wyjaśnił premier.

Otwarte zostaną również siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.

- Od 6 czerwca będą mogły być otwarte, z obowiązkiem spełniania wymogów sanitarnych, instytucje kultury, kina, teatry czy też obiekty rekreacyjne: kluby fitness, siłownie. Wyłączone z tego są dyskoteki - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

W przypadku zgromadzeń dozwolone są te do 150 osób. - Podobnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust lub dystans społeczny. Decyzje o zgodzie na zgromadzenie będą podejmowane jednak w oparciu o stan epidemiologiczny - od 30 maja - powiedział.

Minister kultury Piotr Gliński dodał: Od 6 czerwca wprowadzamy odmrożenie funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii pod 3. warunkami: to nie jest obowiązek - to możliwość; wypełniamy pojemność widowni do 50% tak, by kontakt był rozluźniony oraz nosimy maseczki.