Biedronka: Na opakowaniach produktów pojawi się komunikat o segregacji śmieci

fot. Biedronka

Do plastiku czy do zmieszanych? Aby rozwiać tę wątpliwość Biedronka stopniowo wprowadza piktogramy segregacji na opakowaniach produktów swoich marek własnych. Opakowania są opatrzone odpowiednim oznaczeniem, informującym o kolorze pojemnika na odpady, do którego powinny trafić ich poszczególne elementy.

- Sklepy Biedronka codziennie odwiedzają ponad 4 miliony klientów. Wielu z nich kupuje produkty marek własnych, dostępne w naszej sieci. Poprzez umieszczenie piktogramów na ich opakowaniach wspieramy edukację społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów opakowaniowych - mówi Sylwia Krzyżycka, dyrektor ochrony środowiska w sieci Biedronka

Proces umieszczania kolorowych piktogramów na opakowaniach produktów marek własnych Biedronki rozpoczął się w maju 2020 r. – od opakowania Chipsów marki TOP. Od lipca zeszłego roku przygotowano ponad 600 projektów dla produktów marek własnych różnych kategorii, posiadających takie oznaczenia. Gdy poszczególne jego części składają się z różnych materiałów, konsumenci znajdą na opakowaniu więcej niż jedno oznaczenie, wskazujące, w którym pojemniku je umieścić.

Miesięcznie do sklepów Biedronka trafia ponad 810 tysięcy jogurtów Fruvita w każdym ze smaków. Łączna waga opakowań każdego z nich to ponad 11 kilogramów. Gdyby każdy z konsumentów zastosował odpowiednią segregację opakowania tego produktu, umożliwiłoby to odzyskanie aż 9 kilogramów materiałów.