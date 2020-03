Biedronka z kolejną karą za niewłaściwe uwidacznianie cen. To 13. naruszenie przepisów w ciągu roku

Witam - Biedronka i tak woli chyba płacić kary i oszukiwać klientów - bo en masse wychodzi na swoje . Dziś miałam sytuacje że za cukierki oznaczone na półce cenę 19,99 za kg - na kasie nabito mi 24,99 - 5 zł różnicy . Jeszcze ciekawszą sytuację miałam poza warszawą - bo tam w biedronce nie działał ani jeden czytnik cen i co lepsze czytniki przy kasach - (wszystkich ) były wyłączone - wiec klient nie miał szansy nawet zobaczyć co mu się nabija na paragon - a dodam ze w tym sklepie często kupują obcokrajowcy zza wschodniej granicy Siłą rzeczy nie są w stanie zweryfikować cen - zwłaszcza przy dużym koszyku zakupów .I sobie biedroneczki żyją i wypychają z rynku mniejsze i większe sklepy .ciekawe co będzie jak tylko Biedrona zostanie na rynku - dopiero będziemy płakać z powodu wysokich cen

Jolka 2020-03-11 09:03:03

Klo. Nie masz pojęcia o pracy w biedronce. Tam po prostu nie ma kto tego robić. Jest za mała obsada kasjerska. Bo jeśli masz pełny magazyn do wyłożenia, kolejki które trzeba obsłużyć, odpiek który się sam nie zrobi, sprzątanie i ceny a do tego 3 - 4 osoby to jak to sobie wyobrażasz? A za wszystkie niedociągnięcia obrywają pracownicy. Nawet te kary które firma płaci to jak myślisz - skąd są pieniądze? Dyrektor pensji mniejszej nie dostanie ale ta przepracowana kasjerka już tak bo firma sprytnie do podstawy dolicza premie uwarunkowane spełnieniem wszelkich audytów