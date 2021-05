Bio Family zakładnikiem w sporze o Małpkę Express

fot. Udziały w Bio Family zostały zajęte przez findusz Forteam Investment

Forteam Investments Ltd. w sprawie przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu i jego dzieciom zajmuje sieć marketów Bio Family i kolejne 29,04% akcji Czerwonej Torebki należące do jej prezesa Mateusza Świtalskiego. To kolejne kroki w sporze dotyczącym Małpki Express - wskazuje fundusz inwestycyjny. - Chcemy wyraźnie podkreślić, że działanie Forteam nie mają wpływu na bieżącą działalność sklepów Bio Family Supermarket. Sieć jest w trakcie dalszych otwarć sklepów stacjonarnych, rozwijania sklepu e-commerce, wprowadzania produktów oraz wdrażania nowych technologii związanych z usługą całodobowych i bezobsługowych sklepów Bio Family - czytamy w oświadczeniu sieci.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners, uzyskała sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń, w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł na podstawie gwarancji, zapisanej w umowie.

Nowe zabezpieczenie zostało udzielone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na majątku dwójki dzieci Mariusza Świtalskiego – Mateusza i Nataszy. Na jego mocy zajęte zostały m.in. akcje Czerwonej Torebki należące do Mateusza Świtalskiego pełniącego jednocześnie funkcję prezesa zarządu notowanej na GPW spółki. Tym razem chodzi o 21 786 991 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego Czerwonej Torebki. W sumie, wraz z przejętymi na mocy wcześniejszych zabezpieczeń akcjami, Forteam zajął ok. 64,5% akcji spółki i może wykonywać określone prawa głosu z zajętych akcji.

Postanowienie sądu dotyczy również wszystkich udziałów w Bio Family. Jest to powstała w 2017 r. sieć supermarketów z bio żywnością, kosmetykami i środkami czystości należąca formalnie do Mateusza Świtalskiego. Ponadto sąd zdecydował się zabezpieczyć wszystkie udziały Nataszy Świtalskiej w firmie odzieżowej Farasi Fashion i Mateusza w centrum konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu.

- Z szacunku do naszych klientów, dostawców oraz pracowników, którzy tworzą markę Bio Family nie będziemy szerzej komentować działań, które mają na celu publiczną manipulację informacjami, gdyż Bio Family nie jest częścią sporu. Polskie prawo chroni przedsiębiorców w takich sytuacjach i tym samym zostaną podjęte adekwatne kroki prawne chroniące dobre imię sieci sklepów Bio Family - komentuje w oświadczeniu przesłanym do redakcji sieć Bio Family.

Jednocześnie ostatnie zabezpieczenie jest związane z wcześniejszym obrotem certyfikatami inwestycyjnymi w Świtalski FIZ. Certyfikaty należące do Nataszy i Mateusza zostały objęte zabezpieczeniem sądowym w kwietniu 2020 r. Mimo tego zabezpieczenia, certyfikaty zostały przez nich zbyte. W związku z tym Forteam zażądał od Mateusza i Nataszy finansowego zadośćuczynienia. Fundusz wskazuje, że każda osoba uczestnicząca w obrocie certyfikatami Świtalski FIZ należącymi wcześniej do Mariusza Świtalskiego musi liczyć się z tym, że będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania za utrudnianie Forteam prowadzenia egzekucji z tych certyfikatów.