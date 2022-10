Blackout. Handel powinien przygotować wewnętrzne procedury

Prawo energetyczne a branża handlowa

- Nie istnieją żadne specyficzne regulacje wynikające z Prawa energetycznego dotyczące branży handlowej w związku z zagrożeniem blackoutem rozumianym jako niedostateczne pokrycie w krajowym systemie elektroenergetycznym zapotrzebowania na energię elektryczną. Natomiast najwięksi odbiorcy energii elektrycznej, czyli ci dla których w zakresie posiadanych przez nich obiektów łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW dla obiektu, podlegają ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej o których mowa w art. 11 Prawa energetycznego. Przepisy wykonawcze zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209).

W rozporządzeniu tym określono m.in. zasady opracowywania planów ograniczeń dla odbiorców, na podstawie których mają oni realizować obowiązek redukcji poboru mocy elektrycznej w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Rozporządzenie wskazuje również grupy odbiorców, którzy podlegają ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami (plany ograniczeń nie są dla nich sporządzane). Co do zasady nie należą do nich obiekty handlowe. Natomiast każdy z odbiorców, dla którego opracowano plan ograniczeń zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, powinien przygotować wewnętrzne procedury, które pozwolą mu na redukcję poboru mocy elektrycznej w obiekcie dla osiągnięcia wartości stopnia zasilania ogłoszonego przez operatora - informuje nas Urząd Regulacji Energetyki.

Blackout a branża handlowa

- Odnosząc się do kwestii zagrożenia blackoutem i istniejących procedur dla branży handlu na wypadek takich nieprzewidzianych zdarzeń, należy zauważyć, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest podstawowym celem polityki energetycznej państwa. Natomiast organem odpowiedzialnym za kształtowanie polityki energetycznej jest minister właściwy do spraw energii - odpowiada URE.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne zadania ministra właściwego do spraw energii w zakresie polityki energetycznej obejmują m.in. przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej realizacji oraz nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych w zakresie określonym ustawą. Kompetencje Prezesa URE w zakresie monitorowania bezpieczeństwa dostaw również określają przepisy ustawy - Prawo energetyczne, niemniej jednak w ramach swojego zakresu działania określonego w art. 23 ust. 2 pkt 20 lit. f) ustawy, Prezes URE dokonuje m.in. analizy wystarczalności wytwarzania oraz analizy ubytków mocy na podstawie dokumentów udostępnianych przez Operatora Systemu Przesyłowego, który jest odpowiedzialny za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przesyłowego.

Zgodnie z przepisami art. 11c ust. 2 ustawy, w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego:

1) podejmuje we współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego, w tym z odbiorcami energii elektrycznej, wszelkie możliwe działania przy wykorzystaniu dostępnych środków mających na celu usunięcie tego zagrożenia i zapobieżenie jego negatywnym skutkom;

2) może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 7, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin.

Blackout - co dalej?

- Tym samym, to operator systemu przesyłowego wyposażony jest w odpowiednie narzędzia, które mają umożliwić obronę krajowego systemu elektroenergetycznego awarią tego systemu charakterze nagłym i niespodziewanym. Należy w tym miejscu wymienić takie narzędzia jak działania polegające na przywołaniu do pracy źródeł wytwórczych oraz interwencyjny zakup energii elektrycznej za granicą, a także wprowadzony rynek mocy. Reasumując, należy wskazać, iż ocena tego, czy istnieje ryzyko awarii systemu elektroenergetycznego o charakterze nagłym i niespodziewanych powinna zostać dokonana w pierwszej kolejności przez Operatora Systemu Przesyłowego, który w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej jest zobowiązany na mocy przepisów art. 11c ust. 3 ustawy niezwłocznie powiadomić o tym ministra właściwego do spraw energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a także wskazać podjęte działania i środki w celu usunięcia tego zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom - informuje Urząd Regulacji Energetyki.

OSP, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE, wyposażony jest w odpowiednie narzędzia, które umożliwiają bezpieczną i efektywną ekonomicznie pracę systemu elektroenergetycznego w warunkach „normalnych” i "awaryjnych". Wśród tych narzędzi należy wymienić działania OSP polegające na: przywołaniu do pracy źródeł wytwórczych oraz interwencyjnym zakupie energii elektrycznej za granicą, a także wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej – zgodnie z opracowanym planem. OSP opracował również szereg dokumentów wynikających z regulacji unijnych np. Plan obrony i odbudowy systemu, które służą do utrzymania stabilności pracy systemu w rożnych stanach systemu elektroenergetycznego - podaje URE.