Brak prądu w centrum handlowym - czy najemcy muszą płacić cały czynsz?

ZPPHiU wskazuje, że centra handlowe nigdy nie obniżyły ani czynszu, ani opłat eksploatacyjnych po zamknięciu handlu w niedziele – choć w te dni zrezygnowano z usług typu ochrona czy sprzątanie, a przychody najemców obniżyły się. Dlaczego najemcy muszą płacić tyle samo także za okresy, w których nie mogą prowadzić sprzedaży?

Nie można żądać zapłaty, jeśli nie ma możliwości handlu

„Utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu sklepów czy punktów usługowych w centrach handlowych są na porządku dziennym. Często to naprawy, prace techniczne, konserwacyjne i podobne – prowadzone na terenie obiektu i utrudniające klientom dotarcie do najemcy, a tym samym istotnie wpływające na poziom jego sprzedaży. Takie sytuacje powinny być jasno i jednoznacznie definiowane w ramach relacji biznesowych między właścicielami centrów handlowych a najemcami i w sposób transparentny obniżać poziom ponoszonych opłat. Zwłaszcza, jeśli trwają dłużej – jak na przykład remonty parkingów czy dużych fragmentów obiektu. Nie mówiąc już o braku prądu – nie można żądać zapłaty, jeśli nie ma możliwości handlu! Takich zdarzeń może być wiele, – a to ma realny wpływ na wyniki sprzedaży i obroty sklepów i punktów usługowych. Najwyższy czas, by takie kwestie były uwzględniane w umowach i respektowane jako prawa najemców” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiIU).

Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zaprezentują Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców oraz przeprowadzą debaty i dyskusje podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU oraz PZNPH w dniu 12 października 2022 roku. W czasie Kongresu omówione zostaną zapisy Kodeksu Cywilnego chroniące najemców oraz ich uchylanie w umowach najmu przez wynajmujących, najlepsze praktyki w umowach najmu i w procesie inwestycyjnym. Uczestnicy wymienią się doświadczeniami długoletniego funkcjonowanie w centrach handlowych . W Kongresie wezmą udział przedstawiciele najemców – sklepów i punktów usługowych działających w centrach i galeriach handlowych.