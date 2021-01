Branża fitness pozwie Skarb Państwa za lockdown i straty

Polska Federacja Fitness chce odszkodowań dla branży za straty z powodu lockdownu i składa pozew przeciwko Skarbowi Państwa.

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa ma być odpowiedzią branży fitness na restrykcje i ich poważne konsekwencje finansowe. Zrzeszona w Pracodawcach RP Polska Federacja Fitness (PFF) powołuje się na opinię prawną, w myśl której rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej najprawdopodobniej są niezgodne z Konstytucją.



PFF wzywając do przyłączenia się do pozwu zaznacza, że jedynie zorganizowane i skoordynowane działania mogą przynieść pożądane skutki.



- To, że lockdown jest niekonstytucyjny i nielegalny - wszyscy wiemy. Najwyższy czas wykazać to w sposób formalny i otworzyć naszą branżę – stwierdza PFF w apelu do firm branży fitness.



Federacja otrzymała już opinię prawną, która ma stać się podstawą dalszych działań. Z wniosków opinii wynika, że rząd wydając rozporządzenia w sprawie COVID-19 oraz rozporządzenia w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego i w sprawie stanu epidemii przekroczył granice udzielonych im upoważnień ustawowych. Zdaniem prawników „drogą wydanych rozporządzeń Rada Ministrów oraz Minister Zdrowia podejmują działania, które noszą cechy faktycznego, ekonomicznego wywłaszczenia, które zgodnie z Konstytucją RP może odbywać się tylko za słusznym odszkodowaniem".