Branża nie ma co liczyć na niedziele handlowe

Jak wynika z informacji money.pl, w poniedziałek wieczorem przedstawiciele branży handlowej prosili wicepremiera Jarosława Gowina o nowe przepisy. Usłyszeli jednak tylko zapowiedź kolejnych rozmów.

Handlowcy wyciągnęli dwie propozycje: tymczasowe zawieszenie zakazu handlu w niedzielę oraz likwidację tzw. godzin dla seniorów.

Przedstawiciele branży handlowej postulują zniesienie godzin dla seniorów, ale dopuszczają również inne rozwiązania. I tak np. pojawiły się pomysły, by godzinami była objęta szersza grupa klientów.

Jak to zrobić? W tej chwili z "godzin dla seniorów" mogą korzystać osoby w wieku powyżej 60 lat. Rozszerzenie mogłoby zakładać zachęcanie np. 50 lub nawet 45-latków, by szybciej poszli na zakupy. Inną opcją jest przeniesienie godzin ciut wcześniej (np. od 8 do 10) lub skrócenie (od 10 do 11).

Drugim najważniejszym postulatem jest tymczasowe zawieszenie niedziel niehandlowych. I tutaj jest kilka możliwości. Pojawił się pomysł, by w tym roku było ich więcej. Pojawił się też pomysł, by przepisy zawiesić na dłuższy okres. Żadna z propozycji nie spotkała się za to z akceptacją.

