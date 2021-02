Branża walczy o szczepionki dla pracowników handlu

Cztery organizacje (NSZZ Solidarność, Polska Izba Handlu. Polska Organizacja Handlu i Dystrubucji oraz Polska Rada Centrów Handlowych) piszą do premiera Morawieckiego ws. uwzględnienia pracowników handlu w I etapie Narodowego Programu Szczepień.

Poniżej prezentujemy apel organizacji:

" (...) w ostatnich dniach zapadła decyzja o przyspieszonym szczepieniu jednej z grup zawodowych, tj. nauczycieli. Grupą, która jest narażona na ryzyko kontaktu z koronawirusem są także pracownicy handlu. Codziennie mają oni kontakt z klientami. Ich zdrowie i dyspozycja są niezwykle ważne. Pracownicy handlu powinni mieć zagwarantowaną ochronę w postaci szczepień, nie tylko z uwagi na ich własne zdrowie i zdrowie ich rodzin, ale również ze względu na możliwość ustanowienia bariery dla rozprzestrzenia się zakażeń w przestrzeni publicznej. Pracownicy handlu muszą być też dyspozycyjni, aby mogła być utrzymana ciągłość obsługi w placówkach handlowych.

PRACOWNICY SKLEPÓW SĄ GRUPĄ ZAWODOWĄ ZAPEWNIAJĄCĄ FUNKCJONOWANIE

PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA OBYWATELI W

ŻYWNOŚĆ I ARTYKUŁY PIERWSZEJ POTRZEBY, A PRZY TYM NARAŻONĄ NA

RYZYKO KONTAKTU Z COVID-19 ZE WZGLĘDU NA REGULARNE KONTAKTY SPOŁECZNE.

Pandemia wyraźnie pokazała, jak kluczowa jest rola handlu w utrzymaniu ciągłości dostaw do sklepów i ważna z perspektywy zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa. Placówki handlowe stanęły na wysokości zadania, zapewniając obywatelom nieprzerwany i powszechny dostęp do żywności oraz wysokie standardy sanitarne mające zapobiegać zakażeniom. Sieci handlowe dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Zagwarantowanie szybkiego dostępu do szczepień tej grupie zawodowej pozwoli na dalsze, sprawne i bezpieczne utrzymanie ciągłości zaopatrzenia Polaków w żywność.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PILNE UWZGLĘDNIENIE PRACOWNIKÓW HANDLU JAKO

GRUPY PRIORYTETOWEJ DO SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 W RAMACH I ETAPU

NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ".