Briju na celowniku prokuratury

Przed tygodniem policja zatrzymała siedem osób. Usłyszały one zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła co najmniej 34 mln zł z budżetu państwa, ale śledczy podejrzewają, że mogło to być nawet trzykrotnie więcej. Zdaniem prokuratury, w centrum procederu była notowana na giełdzie spółka jubilerska Briju – wynika z ustaleń Business Insider Polska.

Spółka Briju zadebiutowała na rynku NewConnect, a po dwóch latach otworzyła swój pierwszy salon z biżuterią. Kilka miesięcy później przeniosła się na rynek główny GPW. W 2016 r. mogła pochwalić się przychodami w wysokości 683 mln zł i zyskiem netto przekraczającym 22 mln zł. Później jednak było już coraz gorzej, pojawiły się straty, gwałtowny spadek notowań i ucieczka w zmianę nazwy na Interma Trade. Obecnie spółka jest w likwidacji.

Śledczy zaś podejrzewają, że rekordowy dla spółki rok to efekt udziału w procederze wyłudzeń VAT. Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. Z ustaleń Business Insider Polska wynika, że w ubiegłym tygodniu na jej polecenie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali siedem osób. Postawiono im m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która obracając złotem za pośrednictwem notowanej na giełdzie spółki Briju wyłudziła ponad 34 mln zł od stycznia do połowy listopada 2016 r.

- Wśród zatrzymanych siedmiu mężczyzn jest m.in. prezes oraz wiceprezes zarządu jednej ze znanych spółek odgrywających wiodącą rolę w handlu złotem, która przez lata zajmowała się obrotem hurtowym złotem inwestycyjnym na rynku polskim oraz europejskim - mówi prokurator Marcin Saduś.

Nasze źródła wskazują, że wykryty przez organy ścigania mechanizm wyłudzeń opierał się na pozorowaniu handlu złotem i wyrobami jubilerskimi. W procederze pojawiały się podmioty, które pełniły rolę tzw. znikającego podatnika, czyli nie odprowadzały należnego VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym podatkiem od towarów i usług.

Obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia VAT, podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy oraz posługiwania się fikcyjnymi fakturami. Za co maksymalnie grozi im nawet 10 lat więzienia. W sumie w śledztwie zarzuty ma już dwanaście osób, wśród nich czwórka z ukraińskim paszportem.

Briju 2016 rok zamknęła ponad 22 mln zł zysku. Rok później – pod nowym szyldem – Interma Trade miała już 10,7 mln zł straty, która w 2018 r. pogłębiła się 43,8 mln zł. Spółka poinformowała też, że tak wysoka strata to efekt braku obrotu surowcami oraz konieczność utworzenia rezerw przekraczających 45 mln zł na zobowiązania z VAT za 2011 i 2013 rok, które powstały w wyniku kontroli fiskusa.

Ubiegły rok znów zamknął się dla spółki pod kreską na poziomie 12,3 mln zł. Ciosem dla spółki było także to, że wydania opinii o jej sprawozdaniu finansowym odmówił biegły rewident (spółka nie zgadza się z jego decyzją).

W kwietniu tego roku Interma Trade ogłosiła, że planuje złożyć wniosek o upadłość. Tłumaczyła to m.in. pandemią koronawirusa, która opóźniła dostawy surowca. Z końcem czerwca nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o likwidacji spółki.