Bujara: niedzielny handel nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zakupów

Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” w wywiadzie dla Społemowca Warszawskiego mówi, że "nie ma żadnych przesłanek ani finansowych, ani organizacyjnych, ani zdrowotnych, żeby w czasie pandemii koronawirusa wycofywać się z ograniczenia handlu w niedziele".

Zdaniem Alfreda Bujary niedzielny handel nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa robienia zakupów. Jeżeli, rzeczywiście chcemy rozładować kolejki w sklepach, to rozwiązanie jest bardzo proste: należy zatrudnić większą liczbę pracowników. Każdy z nas robiąc zakupy widzi, że w dyskoncie czy supermarkecie jest np. 5 kas, ale tylko jedna jest czynna - mówi. - Niedziela jest jedynym dniem, w którym pracownicy handlu mogą odpocząć. A my musimy o to zadbać i ochronić ich przed kolejnymi obciążeniami - dodaje.

Spośród organizacji handlowych przeciwko zniesieniu ograniczeniu handlu w niedzielę wypowiada się Polska Izba Handlu i Kongregacja Przemysłowo-Handlowa.

