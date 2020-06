Bujara: Prezydent Duda stoi po stronie pracowników handlu

Alfred Bujara zachęca do głosowania na Andrzeja Dudę, fot. PTWP

W ostatnich pięciu latach dzięki wsparciu Prezydenta RP Andrzeja Dudy „Solidarności” udało się zrealizować wiele propracowniczych i prospołecznych postulatów. Większość z nich w sposób szczególny dotyczy pracowników handlu. Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy obniżony został wiek emerytalny do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet (...). Dzięki współpracy pana Prezydenta i NSZZ „Solidarność” Polacy w tym pracownicy handlu mogą przechodzić na zasłużoną emeryturę wcześniej i nie są już skazani na pracę aż do śmierci - piszą w liście otwartym do związkowców Alfred Bujara, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz

Dariusz Paczuski, Z-ca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Poniżej dalsza część listu:

"Ograniczone zostały umowy śmieciowe. Jeszcze kilka lat temu 40 proc. pracowników handlu było zatrudnionych na takich właśnie umowach. Dzisiaj jest to trzykrotnie mniejsza liczba. Wprowadzona została minimalna stawka godzinowa, a płaca minimalna rosła w ostatnich latach szybciej niż kiedykolwiek. Skończyły się czasy, gdy w handlu płacono ludziom 5 zł za godzinę pracy na umowie zlecenie. Przed 2015 rokiem takie sytuacje były niestety normą.



Jednak najważniejszym osiągnięciem „Solidarności” z punktu widzenia pracowników handlu jest wprowadzenie wolnych od pracy niedziel w tej branży. Odzyskaliśmy prawo do niedzielnego odpoczynku, do posiadania normalnego życia rodzinnego. Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele również nie udałoby się wprowadzić bez silnego wsparcia Prezydenta Andrzeja Dudy.

28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. W tym dniu zdecydujemy nie tylko o tym kto będzie głową naszego państwa, ale również o tym czy uda nam się zachować to, co wywalczyliśmy w ostatnich latach. Platforma Obywatelska, PSL i inne partie opozycyjne wprost zapowiadają, że jeżeli zdobędą władzę, to zlikwidują wolne niedziele w handlu. Możemy być pewni, że znowu będą chcieli podnieść wiek emerytalny, bo już raz to zrobili. Możemy być pewni, że znów zysk zagranicznych sieci handlowych będzie się dla nich liczył bardziej niż los polskiego pracownika. Tak było, gdy rządzili poprzednio i tak będzie jeśli pozwolimy im rządzić ponownie. Nawet jeśli dzisiaj w kampanii wyborczej mówią co innego.



Ostatnie miesiące były niezwykle trudne dla pracowników handlu. Pracowaliście w ciągłym strachu o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin. Niestety już dziś wiadomo, że nawet gdy uda się pokonać epidemię koronawirusa, trudny czas się nie skończy. Czeka nas kryzys gospodarczy, a pracodawcy jak zwykle będą starali się przerzucić koszty tego kryzysu na pracowników. Już dziś jest to widoczne w wielu sieciach handlowych.

Aby móc się przed tym bronić wsparcie prezydenta będzie nam bardzo potrzebne. Prezydenta, który stoi po stronie pracowników, a nie międzynarodowych korporacji. Takim prezydentem jest Andrzej Duda. Udowodnił to przez ostatnie 5 lat. 28 czerwca rozstrzygnie się, czy zdołamy obronić wolne niedziele w handlu i emerytury, czy będziemy mieli realne szanse na to, aby w najbliższych latach skutecznie walczyć o lepsze warunki pracy i płacy. Jeśli zostaniemy w domu i nie pójdziemy na wybory, ta szansa zostanie bezpowrotnie zaprzepaszczona".