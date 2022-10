Butelki po małpce nie zwrócisz w sklepie. A po piwie?

System kaucyjny dla sklepów powyżej 200 mkw.

Jakie główne zmiany niesie nowy dokument?

Ministerstwo proponuje objęcie systemem kaucyjnym butelki plastikowe o pojemności do 3 l, butelki wielorazowe szklane do 1,5 l oraz puszki aluminiowe do 1 l. Systemem nie będą objęte jednorazowe butelki szklane, ponieważ objęte są one opłatą produktową, a włączenie ich do systemu byłoby – zdaniem ekspertów, z którymi konsultowało się ministerstwo – zbyt dużym obciążeniem dla uczestników systemu.

System nie obejmie także puszek stalowych ani kartonowych opakowań do napojów, choć ministerstwo nie wyklucza możliwość rozszerzenia go o te opakowania w przyszłości.

Vacatio legis dla projektu ma wynosić 24 miesiące co oznacza, że system zacznie działać w 2025 r.

Z opakowaniem do sklepu bez paragonu

Jacek Ozdoba wyjaśnia, że system będzie „bezparagonowy” - konsument nie będzie musiał okazać paragonu, by wykazać, że produkt został kupiony w tej właśnie placówce, w której zwraca opakowanie.

Proces legislacyjny ministerstwo chce zakończyć jeszcze w tym roku.

Urząd nie ustalił wysokości kaucji za poszczególne rodzaje i wielkości opakowań.

Jacek Ozdoba Twitter

Pierwotny projekt ustawy

Ministerstwo klimatu w styczniu przygotowało projekt o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. (załącznik do pobrania pod artykułem).

Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i stanowi częściową transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. W art. 9 dyrektywy zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.

Projekt określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań.

Na rządowych stronach pojawił się już projekt nowej ustawy (do pobrania pod artykułem).