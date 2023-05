Były pracownik Apple skazany. Musi zwrócić 17 milionów dolarów

Dhirendra Prasad, który pełnił funkcję kupca w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw w Apple, został skazany za spisek w celu popełnienia oszustwa. Jego wspólnikami byli dwaj dostawcy firmy, którzy również zostaną oskarżeni w osobnym procesie sądowym. Prasad miał w swoich obowiązkach zamawianie części niezbędnych do naprawy urządzeń, co umożliwiało mu wydawanie poleceń swoim wspólnikom oraz przyjmowanie łapówek. Według doniesień, rachunki zostały zawyżone, a napisano także faktury za niepotrzebne części.

Poza tym, Prasad tworzył fałszywe zlecenia naprawy i nielegalnie przekazywał towary swoim wspólnikom. Ci ostatni następnie demontowali sprzęt i sprzedawali poszczególne części jako nowe produkty Apple.

Oszustwa i uchylanie się od płacenia podatków

Na początku pracownikowi firmy Apple groziło do 25 lat pozbawienia wolności, jednak ze względu na to, że pracownik przyznał się do winy, to wpłynęło łagodząco na wyrok. Ostatecznie został skazany na trzy lata więzienia, co potwierdził prokurator Północnego Dystryktu Kalifornii.

Dodatkowo, istnieją podejrzenia, że Prasad założył fikcyjną firmę i wystawiał fałszywe faktury swojemu wspólnikowi, aby unikać płacenia podatków. Musi teraz zwrócić dwa miliony dolarów do fiskusa, a łączna kwota, jaką musi spłacić, wynosi około 19 milionów dolarów.