CBA zatrzymało prezesów spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne

CBA informuje, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w okresie od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach doszło do nadużycia i działania na szkodę Plus Bank S.A.

Kredyt na zakup centrum wystawowego

W 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie osiem osób, w tym dyrektora banku, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego, stosując niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu.

Według ustaleń śledczych wartość szkody majątkowej wyrządzonej w mieniu Plus Bank S.A. została oszacowana na kwotę przekraczającą 200 milionów złotych.

Prowadzone śledztwo swoim zakresem obejmuje również wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 38 milionów złotych oraz prania pieniędzy.

Zatrzymania na terenie Mazowsza i Pomorza

W ramach zrealizowanych czynności procesowych zgromadzono materiał dowodowy, który stanowił podstawę do wydania postanowień o przedstawieniu zarzutów kolejnym 6 osobom. We wtorek (25.07.2023 r.) funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób i przeszukali 7 lokalizacji na terenie Warszawy, powiatu otwockiego oraz Gdańska. Zatrzymani to prezesi i byli prezesi spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne, pożyczki hipoteczne oraz kredyty obrotowe na podstawie nierzetelnych oświadczeń oraz dokumentów, które miały wpływ na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Podejrzani w celu osiągnięcia korzyści majątkowych nadużywali uprawnień, które wynikały z pełnionych funkcji oraz kompetencji.