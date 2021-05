Co powinna zawierać umowa zlecenie, by nie budzić podejrzeń podczas kontroli?

To, że inspektorzy kwestionują umowy, wynikać może ze źle skonstruowanych zapisów, fot. Shutterstock

W 2019 roku, w trakcie kontroli przeprowadzonych w firmach przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, zakwestionowano prawie co dziesiątą kontrolowaną umowę zlecenie. Przed ewentualnymi karami uchronić nas może dobrze skonstruowana jej treść. Co powinna zawierać, by nie budzić podejrzeń podczas kontroli?

- Przede wszystkim praca nie może być wykonywana pod kierownictwem pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym - wyjaśnia Malwina Stasiewicz.



W 2019 roku, w trakcie kontroli przeprowadzonych w firmach przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, zakwestionowano prawie co dziesiątą kontrolowaną umowę zlecenie (9,53 proc.). Zakwestionowana została także niemal jedna czwarta skontrolowanych przez PIP umów o dzieło (22,36 proc.).

To, że inspektorzy kwestionują umowy, wynikać może ze źle skonstruowanych zapisów. Co powinna zawierać dobrze napisana umowa o dzieło czy zlecenie?

Zacznijmy od zlecenia

Umowę zlecenie reguluje Kodeks cywilny. To ważne, w takiej bowiem sytuacji pracownik, nawet jeżeli świadczy pracę na rzecz pracodawcy, nie posiada uprawnień wynikających z Kodeksu pracy.

Jak wymienia radca prawny Malwina Stasiewicz, aby umowa zlecenia nie została poddana pod wątpliwość przez PIP, nie może spełniać elementów właściwych umowie o pracę. Z art. 22 KP wynika, że nawiązanie stosunku pracy łączy się z:

- wykonywaniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy,

- pod kierownictwem pracodawcy,

- w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,

- otrzymywaniem wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Wszystkie umowy cywilnoprawne wyczerpujące powyższe elementy traktowane są jako umowa o pracę i jak najbardziej wiążą się ze stosunkiem pracy.

Co zrobić, aby uniknąć ewentualnej kary?

– Przede wszystkim praca nie może być wykonywana pod kierownictwem pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Oznacza to, że pracodawca zleca wykonanie określonej pracy – w umowie zlecenia – usługi i tę usługę zleceniobiorca może wykonać w dowolnym czasie przez siebie ustalonym (a nie w czasie określonym przez pracodawcę), nie musi wykonywać pracy pod kierownictwem zleceniodawcy. Dodatkowo, w razie ewentualnego badania czy dana umowa wyczerpuje elementy umowy o pracę, kluczowa jest także decyzja stron. To znaczy, że jeżeli obie strony zgodnie oświadczą, że ich wolą było zawarcie stosunku cywilnoprawnego, to kwestia ta winna być uwzględniona przez sąd lub PIP – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Prawidłowo skonstruowana umowa zlecenia powinna dopuszczać możliwość swobodnego wykonania usługi przez zleceniobiorcę z pominięciem elementu podległości zleceniodawcy.

