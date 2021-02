Coca-Cola: Podatek cukrowy za 1 litr naszego napoju to 90 groszy

- W Polsce mamy do czynienia z jednym z najwyższych na świecie tego typu podatków. O tym, jak wysoka jest opłata cukrowa świadczy fakt, że na każdy 1 milion złotych wydany na cukier, odprowadzamy aż 6 milionów podatku do budżetu - podaje w stanowisku przesłanym do redakcji portalspozywczy.pl Coca-Cola w Polsce.

Jak dodano, w przypadku napoju Coca-Cola Original, podatek cukrowy za 1 litr wynosi 90 groszy. Dla Coca-Cola Zero to 60 gr za litr. Warto pamiętać, że do wartości napoju powiększonego o opłatę cukrową należy doliczyć także podatek VAT, który jest naliczany dodatkowo.

- Jako firma staramy się, aby podatek w możliwie najmniejszym stopniu dotknął konsumentów. Decyzja o jego wprowadzeniu zmusiła nas do podjęcia trudnych decyzji biznesowych, poprzedzonych analizą doświadczeń z innych rynków oraz dostosowaniem strategii z naszymi partnerami biznesowymi. Mając na uwadze, że w Polsce mamy do czynienia z jednym z najwyższych na świecie tego typu opłat, a także, że podatek ten został nałożony nie tylko na napoje zawierające cukier, lecz także na te z nisko- i bezkalorycznymi substancjami spożywczymi żaden producent nie jest w stanie wziąć jego ciężaru na siebie, szczególnie gdy rosną koszty prowadzenia biznesu i nakłada się na to kryzys związany z pandemią COVID-19 - podali przedstawiciele Coca-Coli.

Jak wytłumaczono, na ostateczną cenę produktu ma więc wpływ nie tylko podatek, ale i rosnące koszty produkcji, wyższe ceny usług, energii, surowców i kosztów pracy, a także marża ustalana przez detalistów.

Czy w planach jest wprowadzenie nowych produktów, które nie będą obarczone opłatą cukrową?

- Jako Coca-Cola od lat pracujemy nad zmianą naszych receptur, aby redukować zawartość cukru w naszych napojach. W ramach europejskiego stowarzyszenia firm napojowych UNESDA podjęliśmy zobowiązanie, że pomiędzy 2015 a 2020 rokiem obniżymy zawartość cukru w całym naszym europejskim portfelu o 10%. Już w 2019 roku firmom należącym do UNESDA udało się przekroczyć ten cel i zredukować cukier o 14,6. Co więcej, przystąpiliśmy też do polskiego zobowiązania reformulacyjnego sygnowanego przez Instytut Żywności i Żywienia, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia - napisano w stanowisku firmy.

