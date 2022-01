Coraz trudniej uchylić się od obowiązku przestrzegania zakazu handlu

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży określa sposób prowadzenia takowej ewidencji, jej wzór oraz szczegółową treść wpisów dokonywanych w ramach ewidencji. Do prowadzenia takiej ewidencji zobowiązane są:

1) placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,

2) placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu dewocjonaliami lub pamiątkami,

3) placówki handlowe w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

4) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

5) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,

6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność to działalność gastronomiczna,

7) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.

PKD od 40 proc. przychodu ze sprzedaży netto

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku, która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku, przeważająca działalność to taka, która stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej. Musi być to działalność wskazana we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej.

W związku z tym przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność wspomnianą wyżej będą mogli korzystać z wyłączeń, tylko w sytuacji gdy działalność taka wyniesie minimum 40 % ogółu miesięcznych przychodów.

W myśl rozporządzenia, wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozporządzenie stanowi, iż wpis do ewidencji powinien zawierać: liczbę porządkową wpisu, datę albo okres uzyskania przychodu, numer dokumentu będącego podstawą wpisu, przychód z przeważającej działalności, przychód z pozostałej działalności, przychody ogółem oraz udział procentowy przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem.

Wpisy do ewidencji - na jakiej podstawie?

Wpisy do ewidencji powinny być dokonywane na podstawie:

· wartości sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących,

· danych wynikających z raportów fiskalnych dobowych i miesięcznych ,

· faktur VAT, faktur VAT RR,

· rachunków oraz dokumentów celnych,

· dziennego zestawienia faktur,

· wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni, przedsiębiorcy uchylający się od prowadzenia ewidencji, będą podlegali karze w wysokości od 1 000 do 100 000 złotych.