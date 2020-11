Czy dostawcy Nowakowski Gorąco Polecam otrzymają zaległe pieniądze? Do sądu trafił spis wierzytelności

fot. za goraco-polecam.pl

Sąd Rejonowy w Warszawie poinformował o złożeniu w dniu 16 listopada spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych w postępowaniu restrukturyzacyjnym (przyspieszonym postępowaniu układowym) spółki Nowakowski Gorąco Polecam. Celem tych działań jest zawarcie układu częściowego z dostawcami dłużnika.

Zgodnie z prawem dłużnicy mogą zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie.

Dostawcy spółki mogą przeglądać spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe 10 lipca br. Sędzią komisarzem jest Agnieszka Kraszewska, a nadzorcą Sławomir Witkowski.

Przypomnijmy, że 28 maja do prasy trafiła informacja, że marka Gorąco Polecam Nowakowski zmieniła właściciela – dołączyła do grupy piekarniczo-cukierniczej ENATA BREAD. Grupa zapowiadała inwestycje na poziomie 15 mln zł, wzrost liczby lokali z 30 do 50 i zatrudnienia z 150 do 300 osób w perspektywie 2-3 lat.

Prezesem ENATA BREAD jest Bartłomiej Rychcik, do niedawna franczyzobiorca Gorąco Polecam.

Pilotażowy lokal pod nową marką Gorąco Polecam Piekarnia ruszył niedawno na warszawski Natolinie.

Przychody spółki Nowakowski Gorąco Polecam na koniec 2018 r. wyniosły 23,4 mln zł, a zysk netto to 636 tys. zł. Firma miała wtedy 33 punkty sprzedaży, w tym 5 lokali własnych. Firma nie złożyła jeszcze bilansu za 2019 r.