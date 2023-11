Czy kasjer w sklepie ma prawo nie wydać grosza? UOKiK wyjaśnia

Prawo stoi po stronie sprzedawcy. Nie zobowiązuje go do wydawania reszty. Jeśli kasjer zapyta o możliwość niewydawania grosza, a my się nie zgodzimy, może zgodnie z przepisami odmówić wydania towaru i unieważnić transakcję.

- Teoretycznie sprzedawca nie ma obowiązku wydania reszty, czyli konsument powinien mieć odliczoną kwotę. Kodeks cywilny natomiast zwraca uwagę, że w drodze sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany przekazać na kupującego własność rzeczy i mu je wydać. Po stronie nabywcy leży z kolei konieczność odebrania towaru i zapłacenia wskazanej ceny. Prawo nie mówi jednak, co z resztą za zakupy - komentuje cytowany przez biznes.interia.pl Maciej Chmielowski z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kasjer musi jednak zachować się w odpowiedni sposób: poinformować, że nie może wydać reszty, gdyż nie ma jej w kasie i usłyszeć zgodę klienta na jej niewydanie. Jeśli tego nie zrobi, może narazić się na grzywnę nawet 5 tys. zł. Gdy natomiast odmówi sprzedaży z powodu niemożności wydania reszty wynikającej z płatności za zakupy, w świetle prawa działa właściwie.