Czy oświadczenia zdrowotne staną się bardziej zrozumiałe?

W UE oświadczenia zdrowotne mają pomagać konsumentom zrozumieć jaki wpływ na zdrowie

ma kupowana przez nich żywność, a producentom w jasnym oznaczaniu opakowań. Badania naukowców z projektu „Health Claims Unpacked” pokazują, że nie zawsze tak jest.

W świetle prawa UE oświadczenie zdrowotne jest dowolnym oświadczaniem sugerującym, że żywność lub jej określony składnik ma korzystny wpływ na zdrowie, jak np. „cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym” czy „fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów”.

Oficjalna lista dozwolonych oświadczeń zdrowotnych jest bardzo długa. Oświadczenia zdrowotne, często pisane są niezrozumiałym naukowym językiem. Badania fokusowe naukowców z University of Reading przeprowadzone w 2019, między innymi z udziałem polskich konsumentów potwierdzają,

że mamy liczne problemy ze zrozumieniem treści oświadczeń zdrowotnych oraz nie ufamy tym komunikatom.

Odpowiedzią na to wyznanie jest inicjatywa „Health Claims Unpacked” (tłum. Oświadczenia Zdrowotne Rozpakowane) finansowana ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). To platforma cyfrowa dostępna w intrenecie, która ma wspomóc konsumentów w lepszym rozumieniu oświadczeń zdrowotnych. Strona dostępna jest w 4 językach, a konsumenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Polski mogą mieć swój wkład w badanie. W ramach interaktywnej zabawy, dostępne są zarówno treści edukacyjne, jak i proste narzędzia do projektowania opakowań. Wkład konsumentów wyrażony poprzez udział w aktywnościach online może w przyszłości pomóc

w tworzeniu jaśniejszych komunikatów zdrowotnych na opakowaniach żywności.

Celem projektu jest przygotowanie źródła, które wspomoże decydentów, producentów żywności, sprzedawców czy marketerów w efektywniejszym komunikowaniu korzyści zdrowotnych żywności, tak aby konsumenci mogli podejmować bardziej świadome wybory zakupowe.

W finalnym etapie, międzynarodowy zespół naukowy wykorzysta wiedzę zgromadzoną na platformie, aby uruchomić specjalny „Moduł Producenta”, dzięki któremu firmy oraz decydenci będą mogli uzyskać bezpośredni dostęp do informacji o preferencjach konsumentów w zakresie różnych sformułowań i ulepszyć komunikowanie oświadczeń zdrowotnych.

Projekt „Health Claims Unpacked” otrzymał fundusze z EIT Food, społeczności innowacji w obszarze żywności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu UE, w ramach programu „Horyzont 2020”, ramowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Inicjatywna potrwa do końca roku, a zespół naukowców zachęca jak najwięcej osób do zaangażowania się

w badanie w duchu nauki obywatelskiej. Uczestnictwo w projekcie polega na wzięciu udziału

w aktywnościach online, składających się z części edukacyjnej, zakupowej oraz specjalnej sekcji gdzie której konsumenci mają możliwość zaprojektowania własnego oświadczenia zdrowotnego oraz opakowania . Aktywności trwają ok 15 minut. Link do strony: https://www.unpackinghealthclaims.eu/#/pl