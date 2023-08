Czy wszystkie "zrywki" w sklepach będą płatne? Posłowie apelują

Ostatnio media poruszały temat tzw. płatnych zrywek w sklepach. Sieci handlowe zaczęły wprowadzać opłaty za używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem (darmowe foliówki przysługują do pakowania warzyw i owoców sprzedawanych na wagę).

Koniec z darmowymi "zrywkami". Posłowie piszą do ministerstwa

Zrywki są bardzo popularne, bo są ostatnimi darmowymi torebkami dostępnymi w sklepach po wprowadzeniu opłaty recyklingowej. W ostatnim czasie sklepy powiedziały jednak "dość!".

Ta sprawa zainteresowała grupę posłów (Michał Gramatyka, Tomasz Zimoch, Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń, Paweł Zalewski), którzy zwrócili się w tej sprawie do ministerstwa klimatu.

W interpelacji poselskiej czytamy: " (...) ustawa wdrażająca w Polsce dyrektywę antyplastikową SUP (z ang. single-use plastic) została właśnie (maj 2023) podpisana przez prezydenta Dudę. Dyrektywa zakazuje sprzedaży plastikowych: sztućców (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerzy, słomek, patyczków higienicznych, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów, pojemników na żywność ze styropianu.

Rada UE i Parlament Europejski wprowadziły w dyrektywie obowiązek selektywnej zbiórki 77% i 90% opakowań po napojach z tworzyw sztucznych i zarekomendowały zastosowanie systemów kaucyjnych. Międzynarodowa inicjatywa Break Free From Plastic opowiada się za wprowadzeniem takich modeli zbiórki nie tylko na butelki z tworzywa, ale również puszki aluminiowe i butelki szklane. Projekt ustawy o systemie kaucyjnym opuścił właśnie resort w maju 2023 i został przyjęty przez rząd. Nadano mu już numer druku i będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu plenarnym 6 lipca 2023 r., co jest bardzo dobrą wiadomością.

Obie te ustawy w znaczący sposób przyczynią się do redukcji jednorazowych plastikowych odpadów w przestrzeni publicznej. Niestety, ani ustawa o systemie kaucyjnym, ani dyrektywa antyplastikowa nie obejmują bardzo problematycznego odpadu, jakim jest plastikowa foliówka zwana również zrywką. To bardzo popularny odpad, którego w przyrodzie jest całe mnóstwo.

Reklamówki foliowe zaadresowane zostały w oddzielnej dyrektywie dotyczącej single use plastic carrier bags, wdrożonej już w 2015 r. Dotyczyła ona jednak tzw. reklamówek na zakupy, czyli toreb powyżej 15 mikronów, grubszych i mocniejszych.

Wdrożenie opłat za mocniejsze foliówki umożliwiła drastyczne ograniczenie toreb plastikowych nie tylko w przyrodzie, ale w ogólnym użyciu. Zdecydowanie większa część populacji zdecydowała się przerzucić na mocniejsze torby wielokrotnego użytku. Pokazuje to, jak bardzo zmiana legislacyjna ma wpływ na zmianę nawyków konsumenckich. Dziś nikt nie tęskni za foliowymi torbami na zakupy. Dzięki opłacie recyklingowej użycie ich w Polsce od 2017 spadło aż 30-krotnie.

Cienkie, poniżej 15 mikronów tzw. zrywki nadal stanowią niebezpieczny dla przyrody odpad, który został pominięty w każdym z tych trzech dokumentów legislacyjnych. Problem pominięty, ale bardzo znaczący.

Problem wycieku tworzyw sztucznych do środowiska jest wciąż postrzegany jako problem jedynie środowiskowy. W rzeczywistości, w obecnym liniowym modelu gospodarczym, tracimy również ogromne ilości cennych surowców i materiałów, które zamiast krążyć w obiegu, stają się odpadami.

80–85% odpadów morskich w UE stanowią te z tworzywa sztucznego, z czego większość to jednorazówki, w tym zrywki. W ciągu ostatnich 65 lat produkcja plastiku na świecie wzrosła z 2 mln ton do 348 mln ton rocznie. W 2015 roku w Polsce wytworzono 935 755 ton plastikowych odpadów opakowaniowych, czyli ok. 25 kg na osobę. Tylko 32% z powyższej ilości poddano recyklingowi. Foliówki są w pierwszej dziesiątce najbardziej zaśmiecających Europę przedmiotów. Opłata recyklingowa, która ma charakter opłaty produktowej pojawiła się pod presją społeczną i zaprzeczyła tezie, że aby dokonać szybkiej zmiany, mającej ogromny, pozytywny wpływ na środowisko, trzeba czekać na wdrożenie dyrektywy rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt."

Zrywki będą płatne?

Posłowie pytają zatem:

Czy resort planuje w najbliższym czasie zająć się problemem zrywek? A jeśli nie, to dlaczego?

Z tytułu opłaty recyklingowej w ostatnich latach wpływa do budżetu ok. 175 milionów zł rocznie. Jaka część z tych środków przeznaczana jest na informujące i edukacyjne akcje na temat jednorazowych zrywek/foliówek?

Na interpelację odpowie Jacek Ozdoba - sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Będziemy aktualizować materiał.