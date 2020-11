Decyzja o utworzeniu systemu kaucyjnego w oparciu o automaty będzie należała do samych przedsiębiorców

fot. shutterstock

Systemowych regulacji dotyczących zwrotu opakowań za kaucją raczej nie będzie. Decyzja o utworzeniu systemu kaucyjnego w oparciu o automaty będzie należała do przedsiębiorców, którzy będą korzystali z mechanizmu kaucji w ramach tworzenia przez nich systemu zbierania odpadów opakowaniowych.







Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska odpowiedział na jedną z poselskich interpelacji ws. systemowych regulacji dotyczących zwrotu opakowań za kaucją.

Czytamy w niej: (...) możliwość wprowadzenia systemu kaucyjnego była rozważana. Niemniej wciąż pojawiają się wątpliwościami dot. uzasadnienia wprowadzenia takiego systemu, które wynikają ze znaczących kosztów jego funkcjonowania, mając przy tym na względzie, że system kaucyjny może objąć tylko niewielką masę odpadów w całym strumieniu odpadów komunalnych.

Jednakże aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są prace zmierzające do transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W ramach tych prac na wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l zostanie nałożony obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych butelek. Mając na uwadze wysokie wymagane poziomy selektywnego zbierania, 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r., przedsiębiorcy prawdopodobnie zdecydują się na wprowadzenie dobrowolnego systemu kaucyjnego na butelki z tworzywa sztucznego, co może się okazać najbardziej efektywnym sposobem uzyskania tak wysokich poziomów zbierania w odniesieniu do tego typu opakowań. W odniesieniu do możliwości wykorzystania automatów do zbierania kaucjonowanych opakowań informuję, że decyzja o utworzeniu systemu kaucyjnego w oparciu o automaty będzie należała do przedsiębiorców, którzy będą korzystali z mechanizmu kaucji w ramach tworzenia przez nich systemu zbierania odpadów

opakowaniowych".