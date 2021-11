Do sklepów powróciły wojny maseczkowe. Klienci obrażają obsługę

Jak podaje stowarzyszenie, najwięcej spraw dotyczy szczepień, ale zauważalny jest także powrót tzw. „wojen maseczkowych”. To bardzo poważny problem w relacjach klienci – pracownicy sklepów, ale i coraz częściej dochodzi do konfliktów na linii służby kontrolujące, a klienci i pracownicy sklepów.

– Otrzymujemy wiele skarg od pracowników dyskontów, że z jednej strony są zobowiązywani do zwracania uwagi klientom, a z drugiej gdy to robią to klienci po prostu rezygnują z zakupów lub wulgarnie się do nich odzywają. Cytowanie niektórych wiadomości byłoby niecenzuralne – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Klienci nie chcą nosić maseczek. Pracownicy sklepów znów narażeni na nieprzyjemności

„Wojny maseczkowe” to sytuacja znana nam już z pierwszych trzech fal pandemii koronawirusa. Stowarzyszenie przyznaje jednak, że w ostatnich miesiącach ten temat był zdecydowanie rzadziej obiektem skarg niż np. konflikty spowodowane szczepieniami. Wszystko zmieniło się od momentu, gdy do galerii handlowych i dyskontów zaczęli wchodzić policjanci kontrolujący czy zachowywany jest dystans społeczny oraz noszenie maseczek.

- Skarżący się pracownicy zwracają uwagę, że zostali zobowiązani do noszenia maseczek oraz upominania klientów, to drugie jest źródłem wielu konfliktowych sytuacji. Awantury, wyzwiska, a nawet groźby, to jest nam zgłaszane bardzo często. Pracownicy sklepów z jednej strony czują presję ze strony menadżerów i kierowników, a z drugiej wiedzą, że walka z klientami to narażanie się na nieprzyjemności. W treściach skarg czytamy, że jeden z mężczyzn zostawił zakupy na środku sklepu, gdy zwrócono mu uwagę. Inni reagowali agresywnymi zwrotami – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Na mandaty narażeni są również pracownicy sklepów

- Co więcej, ekspedienci mają także problemy z policją oraz osobami z sanepidu. Do naszego stowarzyszenia również trafiają skargi, że osoby będące w pracy otrzymują mandaty: jedna z pań poinformowała nas o codziennych kontrolach sanepidu w dyskoncie w którym pracuje. Jak pisała wystarczy, że maseczka lekko zsunie się z nosa i pracownik sklepu już otrzymuje mandat. Z wiadomości wynika, że niektóre pracownice sklepu otrzymały dwa mandaty na kwoty 200-300 złotych. Sprawa oczywiście została skierowana do naszych prawników – mówi Małgorzata Marczulewska.