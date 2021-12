Dodatkowe świadczenia przed świętami - na co mogą liczyć pracownicy?

Świadczenia finansowane ze środków obrotowych pracodawcy

Nagrody pieniężne, talony, paczki świąteczne – katalog dodatkowych świadczeń na święta może być szeroki. Przy ich finansowaniu, ze źródeł pracodawcy, nie obowiązują kryteria określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, czyli ich przyznawania nie należy uzależniać od kryteriów socjalnych, to jest sytuacji życiowej, rodzinnej bądź materialnej pracownika. Wszyscy pracownicy powinni otrzymać świadczenie tej samej wartości. Świadczenia te podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Wyjątkiem są świadczenia przyznawane emerytom i rencistom będącym byłymi pracownikami – wartość tego świadczenia może być zwolniona z opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł, są wolne od podatku dochodowego.

Przeczytaj także: Świąteczne iluminacje w warszawskich galeriach handlowych

ZFŚS w czasie pandemii

Zgodnie z art. 52l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższono limity zwolnień przedmiotowych:

- z 1000 zł do 3000 zł w odniesieniu do uzyskanych w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a, tj. zapomóg innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji;



- z 6000 zł do 10 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, sfinansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami;



- z 1000 zł do 2000 zł w odniesieniu do uzyskanych w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67, tj. świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS;



- z 2000 zł do 3000 zł w odniesieniu do uzyskanych w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych