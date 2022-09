Drogi prąd może zdziesiątkować rynek FMCG. Handel prosi o pomoc na szczeblu europejskim

Przed posiedzeniem Rady ds. Energii, które zaplanowano na 30 września, EuroCommerce reprezentujący sektor detaliczny i hurtowy w Europie, wezwał do pilnego wsparcia branży, ponieważ rosnące koszty energii stanowią zagrożenie dla wielu przedsiębiorstw.

Ceny prądu szaleją. Handel prosi o pomoc

Dyrektor generalny EuroCommerce, Christel Delberghe, mówi: „W całej Europie biją dzwony alarmowe z powodu ogromnego wpływu kosztów energii na sektor detaliczny i hurtowy. On zagraża przyszłości wielu firm."

„Wzywamy ministrów spotykających się 30 września i wdrażających rozporządzenie, aby uznali, że nasz sektor potrzebuje pilnej pomocy. Bez ich pomocy nasza zdolność do skutecznego świadczenia podstawowych usług stanie pod znakiem zapytania" - zaapelował.

Handel to ponad 5 mln firm. Marże w handlu to 1-3 proc.

Handel detaliczny i hurtowy obejmuje ponad 5 mln firm i 26 mln pracowników, rozsianych po całej Europie- zauważył EuroCommerce.

Organizacja podaje, że firmy z tego sektora działają na niskich marżach, wahających się między 1%-3%.

Czterokrotne zwiększenie ich rachunków za energię będzie teraz stanowić ponad 40% ich EBIDTA, co oznacza, że ​​wąska marża zysku całkowicie zniknie, nawet dla większych operatorów.

Koszty energii dobijają handel

EuroCommerce wezwał UE i państwa członkowskie do wprowadzenia systemów łagodzących wpływ wysokich cen energii na działalność firm.

Zaapelowano do Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich o konkretne działania. Chodzi m.in. o pilne zredukowanie cen energii dla konsumenta końcowego poprzez zmniejszenie do minimalnych limitów narzucanych przez Unię. Ponadto handel domaga się uznania go za dostawcę podstawowych produktów, który wymaga wsparcia. W przeciwnym razie przełoży się to na trudności w dostępności codziennych produktów. Eurocommerce nawołuje również do tego, aby handel mógł czerpać korzyści z programów, które kraje członkowskie wprowadzają w celu redukcji wpływu wysokich cen energii.

Dodatkowo organizacja domaga się szybszego wydawania pozwoleń na instalację alternatywnej infrastruktury energetycznej, w tym paneli fotowoltaicznych.

Handel sektorem energochłonnym

Handel detaliczny i hurtowy to sektory energochłonne – w Niemczech zużycie energii przez detalistów wynosi więcej, niż niektóre branże, które są zwykle uważane za dużych użytkowników energii. Typowy hipermarket może zużywać 2GWh rocznie, a dom towarowy średnio 7GWh.

Sektor dużo zainwestował w rozwiązania oszczędzające energię i może zmniejszyć zależność Europy od importowanych paliw kopalnych.

EuroCommerce uważa, że ​​dostęp do wsparcia finansowego pomoże sektorowi poradzić sobie z wieloma problemami - od wysokich cen prądu po rosnące koszty zakupy produktów.