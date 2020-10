Drugi lockdown coraz bardziej realny

Jeśli do piątku gwałtowny wzrost zachorowań nie zwolni, w Polsce zostanie wprowadzony pełny lockdown - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podaje "DGP", powołując się na źródła w rządzie, pod uwagę brany jest m.in. całkowity zakaz poruszania się poza domem, z wyjątkiem dojazdów do pracy, czy całkowicie zdalna oświata.

– Zamknięcie szkół miało wyłączyć jeden z istotnych czynników mobilności społecznej, gdyby Polacy chodzili codziennie do teatru, to byśmy musieli je zamknąć. A decyzja dotyczy klas 4–8, gdyż ograniczenia dotyczące mniejszej liczby klas spowodowałyby kłopoty logistyczne dla szkół – cytuje swojego informatora "Dziennik Gazeta Prawna".

To, czy pełny lockdown zostanie wprowadzony, będzie zależało od tempa przyrostu nowych zachorowań.