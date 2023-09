DSA nakłada nowe obowiązki na serwisy internetowe. Co się zmieni?

DSA ma lepiej chronić konsumentów

Nowe prawo ma na celu zapewnić konsumentom lepszą ochronę i większe prawa, jednocześnie nakładając na nie większą odpowiedzialność. DSA m.in. zakazuje reklamy skierowanej do dzieci, jak również opartej o dane wrażliwe, takie jak pochodzenie czy orientacja seksualna. Nakazuje także platformom większą transparentność systemów rekomendacyjnych, zarówno pod kątem proponowanych treści, jak i reklam internetowych - mówi Jacek Mańko, ekspert w obszarze nowych technologii z Akademii Leona Koźmińskiego.

Konsumenci będą mieli prawo zrezygnować całkowicie z korzystania z treści powstałych w oparciu o tzw. profilowanie, czyli tworzenie statystycznych modeli grup konsumenckich na podstawie zbieranych o nich danych. Ponadto, DSA wyróżnia dodatkowo tzw. bardzo duże platformy online (very large online platforms, VLOP) o liczbie użytkowników większej niż 45 mln, do których należą największe platformy społecznościowe oraz sklepy internetowe a także bardzo duże wyszukiwarki (very large online search engines, VLOSE), czyli Google oraz Bing.

VLOP i VLOS - nowe obowiązki

- Na te serwisy nakładana jest większa odpowiedzialność w zakresie zarządzania ryzykiem czy reagowania i współpracy z organami państwowymi w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, VLOPy i VLOSE’y będą musiały poczynić większe niż dotychczas starania w zakresie monitorowania i przeciwdziałania wszelkiego rodzaju nielegalnym treściom, jak również dezinformacji czy mowie nienawiści. Co więcej, DSA nakłada na nie obowiązek współpracy ze środowiskami naukowymi i eksperckimi w zakresie wymiany danych. Serwisy internetowe rozpoczną wdrażanie DSA jesienią 2023 roku - wyjaśnia ekspert.