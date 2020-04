Dyrektor PFPŻ o imporcie żywności: Pomiędzy promocją a protekcjonizmem jest zdecydowana różnica

22 kwietnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie internetowej listę zakładów sprowadzających mleko i jego przetwory z zagranicy. Pytamy Andrzeja Gantnera, dyrektora generalnego i wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności, jak ocenia ujawnienie przez MRiRW listy podmiotów importujących mleko i i jego przetwory.

- Działając w interesie tych wszystkich, którym na sercu leży wspieranie polskiej gospodarki publikujemy listę zakładów sprowadzających mleko i jego przetwory z zagranicy, ograniczając tym samym zakupy od polskich rolników - napisało ministerstwo.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl podkreśla, że każdy kraj powinien promować własną produkcję żywności, jednak pomiędzy promocją, a protekcjonizmem jest zdecydowana różnica.

- Jako Polska jesteśmy szóstym największym producentem żywności w Europie, a w strategicznych obszarach dla rolnictwa jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce. Dotyczy to również mleka i jego przetworów. Bez eksportu do Unii Europejskiej nie byłoby możliwe osiągnięcie tak dużych ilości produkcji, a co za tym idzie zapotrzebowania na surowce produkowane przez rolnictwo. Około 40 proc. produkcji mleczarskiej kierowane jest na eksport, w tym ponad 80 proc. do krajów UE - tłumaczy wiceprezes PFPŻ.

- Warto również pamiętać, że to Polska ma dodatni bilans w handlu żywnością wynoszący ponad 30 miliardów EUR. W tym kontekście informacja opublikowana przez Ministra Rolnictwa jest moim zdaniem bardzo dyskusyjna. Szczególnie w czasach, kiedy kryzys wywołany przez pandemię wyraźnie pokazuje, że polska gospodarka żywnościowa rozwija się w bardzo dużym stopniu w oparciu o eksport - uważa Gantner.

- Wystarczył miesiąc ograniczeń w eksporcie i dotychczas prężnie działające branże są w głębokim kryzysie. Mam nadzieję, że ministerstwa rolnictwa innych unijnych krajów nie pójdą tą samą drogą co nasz minister, bo zarówno przetwórcy jak i rolnicy znajdą się w poważnych kłopotach - dodaje.

Andrzej Gantner podkreśla, że lista przedsiębiorstw niemieckich, czeskich, francuskich, czy angielskich sprowadzających zarówno surowce rolne jak i ich przetwory z Polski sięga wielu tysięcy.

