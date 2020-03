Dyrektor PIH: Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności to koszty dla sklepów

Od 1 marca 2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Sklepy, zamiast wyrzucać jedzenie, muszą oddawać je nieodpłatnie organizacjom pożytku publicznego. Jeśli tego nie zrobią, czeka je kara. Pytamy Macieja Ptaszyńskiego, Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Handlu, co ta ustawa oznacza dla branży handlowej oraz jaki wpływ może mieć na funkcjonowanie sklepów.

– Problem marnowania żywności jest sprawą ważną i tego nikt nie neguje. Jednak rozwiązaniem tego problemu na pewno nie będzie samodzielna ustawa. Aby ten problem rozwiązać, potrzebna jest zmiana podejścia również konsumentów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu.

– Wiele placówek handlowych już współpracuje z organizacjami odbierającymi od nich niesprzedaną żywność. Z punktu widzenia branży handlu, ustawa wprowadza dodatkowe obciążenia administracyjne i kosztowe dla przedsiębiorców – co gorsza również dla małych i średnich – dodaje.

– Wymaganie obowiązkowego podpisywania umów z organizacjami odbierającymi żywność przez sklepy o powierzchni od 250 mkw. (przez pierwsze dwa lata będą to sklepy od 400 mkw.) jest dodatkowym i nadmiernym obciążeniem tak organizacyjnym – takimi jak obowiązek składania sprawozdań jak i finansowym – zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie może nie być odbiorców dla przyjętej od sklepu żywności – tłumaczy.

Z kolei Business Centre Club stoi na stanowisku, że należy ograniczać marnowanie żywności, a poprzez odpowiednie regulacje prawne można je znacząco ograniczyć, pomagając jednocześnie potrzebującym, ale ustawodawca zdecydował się na wdrożenie tej idei w życie za pomocą sankcji i kar wobec przedsiębiorców.

Zgodnie z obowiązującym już stanem prawnym np. w sytuacji, gdy zbliża się termin ważności danego produktu, przedsiębiorca staje przed dylematem, co z tym towarem zrobić. Zostawić na półkach z nadzieją, że ktoś go kupi (jeśli jednak to nie nastąpi, przedsiębiorca zapłaci karę oraz ściągnie na siebie ryzyko przeprowadzenia kontroli przez aparat państwa, co wiąże się także z ewentualnymi dodatkowymi sankcjami), czy też od razu oddać towar, unikając w ten sposób ryzyka nałożenia sankcji. W tej sytuacji ponosi jednak duże straty w postaci kosztu zakupu towaru. Zdaniem BCC rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę jest błędne i powoduje, że przedsiębiorca może zostać ukarany za to, że nie sprzedał zakupionego przez siebie towaru.

Rozwiązania ustawowe powinny pójść w kierunku zachęt przedsiębiorców do tego, aby przyłączali się dobrowolnie do procesu ograniczania marnowania żywności poprzez wprowadzenie systemu ulg dla przedsiębiorców np. podatkowych - argumentuje BCC.