E-faktury zaczną obowiązywać później. Data przesunięta na 1 lipca 2024 r.

Planowany wcześniej obowiązek wystawiania faktury konsumentom będzie złagodzony lub, co bardziej prawdopodobne, faktury B2C zostaną wykluczone z KSeF co mocno wpływa na firmy z branży retail, szczególnie e-commerce.

Zmiany do projektu ustawy o VAT mają zostać zaprezentowane oficjalnie przed końcem lutego, już teraz jednak Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępne propozycje tych zmian na spotkaniu z ekspertami od podatków i technologii.

- Ministerstwo Finansów jest zdeterminowane aby wdrożyć obowiązkowy KSeF ale jednocześnie wsłuchuje się w argumenty zgłaszane przez ekspertów podczas konsultacji społecznych. Wszystko wskazuje na to, że firmy będą miały trochę więcej czasu na dobre przygotowanie się do tej zmiany. KSeF będzie rewolucją w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, dlatego liczymy, iż opublikowany w nadchodzących tygodniach projekt zmian w KSeF będzie już finalny i można na nim się oprzeć w przygotowaniu do wdrożenia obowiązkowego stosowania e-faktur– mówi Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.

Nowy termin obowiązywania KSeF

Najważniejsza zmiana to przesunięcie obowiązku korzystania z KSeF o pół roku, tj. od 1 lipca 2024. Konsekwentnie, pozostałe planowane zmiany, również przesuwają się o 6 miesięcy (m.in. traktowanie paragonów z NIP do 450 zł jako faktura uproszczona). Warto podkreślić, że w tym samym momencie obowiązek obejmie wszystkie podmioty. Jedynie podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT oraz wykonujący usługi/dostawy zwolnione z VAT, mają stosować obowiązkowo KSeF od 1 stycznia 2025 r.



- KSeF został zaproponowany 15 miesięcy temu i jest to długi czas aby rozpocząć przygotowania do przestawienia się na e-faktury a przesunięcie kolejny raz terminu obowiązkowego stosowania KSeF nie wpływa motywująco na determinację do działania. Podatników trochę tłumaczy dotychczasowe podejście Ministerstwa Finansów, które unikało jednoznacznych deklaracji co do zasad funkcjonowania KSeF w okresie obligatoryjnym. Miejmy nadzieję, że wkrótce w dzienniku ustaw zobaczymy wersję ostateczną i niezmienną – zwraca uwagę Michał Sosnowski.

Rewolucja w fakturach B2C

Faktury konsumenckie B2C będą albo wykluczone z KSeF, albo będą fakultatywne (biorąc pod uwagę komentarze raczej należy spodziewać się, że nie będzie możliwości wysyłania faktur B2C do KSeF). Podobnie bilety (kolej, samolot) i opłaty za autostrady mają być wykluczone z KSeF.

Faktury fiskalne, czyli faktury VAT będące dokumentem fiskalnym wystawianym na kasie rejestrującej, np. częsty przypadek faktury na stacjach benzynowych, będą mogły być wystawiane rok po wejściu w życie obowiązkowego KSeF, ale według Ministerstwa Finansów nie będą musiały być przekazywane do KSeF.



- Innymi słowy, po 1 lipca 2025 podatnik np. sklep będzie musiał albo wystawiać faktury poza kasą rejestrującą albo wystawiać paragon z NIP (na dowolną kwotę) i do paragonu wystawiać fakturę VAT (w obu przypadkach z obowiązkiem wysyłki do KSeF). Kierunkiem który się dynamicznie rozwija jest odejście od papierowych paragonów co widzimy najbardziej w ramach fiskalizacji zamówień e-com. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się nasz E-paragon+, który obejmuje pełny cykl życia elektronicznego paragonu – dodaje Michał Sosnowski.

Zmiany w sankcjach

Proponowane jest miarkowanie kary proporcjonalnie do wykroczenia - tutaj precyzyjny mechanizm nie jest jeszcze wypracowany, ale nie będzie minimalnego progu kary (proponowano 1000 zł) za brak wystawienia faktury w KSeF. Oprócz trybu awaryjnego KSeF możliwy będzie analogiczny tryb awarii po stronie podatnika – aby dało się wystawić fakturę poza KSeF pod rygorem przekazania w ciągu 24 godzin do KSeF.



Model tzw. clearingowy jest podstawowym podejściem Ministerstwa Finansów, czyli oficjalna data wystawienia faktury w KSeF to moment przesłania dokumentu do KSeF. Jedynym wyjątkiem jest tryb awaryjny.



- Należy pochwalić Ministerstwo Finansów za rozszerzenie trybu awaryjnego z KSeF na systemy IT podatników bo przecież awarie informatyczne zdarzają się nie tylko w rządowych rozwiązaniach. Co prawda w przypadku awarii swoich systemów podatnik ma 7-krotnie krótszy czas na uzupełnienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF ale i tak jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców – podkreśla Michał Sosnowski.



Zgłoszony w grudniu 2022 proces propozycji faktury korygującej inicjowany w KSeF przez nabywcę może nie być ostatecznie wdrożony. Zgłoszono propozycję samofakturowania za granicą. Pojawiały się głosy, że podmioty mające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, z uwagi na trudności w zdefiniowaniu kryterium, będą wyłączone ze stosowania KSeF, ale wydaje się, iż stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii nie ulegnie zmianie.

Kiedy przepisy dotyczące KSeF zostaną przyjęte

Luty/marzec 2023 – opublikowanie ostatecznej wersji projektu ustawy oraz specyfikacji API KSeF

Lipiec 2023 – zakończenie ścieżki legislacyjnej i ogłoszenie w dzienniku ustaw (deadline z uwagi na brak posiedzeń Sejmu z powodu wyborów parlamentarnych)

Druga połowa 2023 – intensywna kampania informacyjna dot. e-faktur

Lipiec 2024 – rozpoczęcie obowiązkowego stosowania KSeF



- Przesunięcie o pół roku wejścia w życie obowiązkowego KSeF jest słusznym krokiem, ponieważ firmy potrzebują odpowiednio długiego czasu na wdrożenie zmian w systemach i procesach wewnętrznych, a prace te powinny być oparte na ostatecznych przepisach i finalnej strukturze e-faktury, aby uniknąć kolejnych dostosowań w trakcie procesu wdrożeniowego. Miejmy nadzieję, że proces legislacyjny uda się zakończyć odpowiednio wcześnie, aby pozostawić przedsiębiorcom co najmniej rok na przygotowanie firmy do tak fundamentalnych zmian - mówi - Janina Fornalik, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego S.A., doradca podatkowy, ekspert KSeF.

Jej zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem jest również odstąpienie od obowiązku wystawiania w KSeF faktur dla konsumentów.

- Rozwiąże to jeden z największych problemów, z którym borykają się sklepy stacjonarne w związku z wdrożeniem KSeF. Jeśli z powodu opóźnień w KSeF faktury ustrukturyzowanej nie udałoby się „od ręki” wygenerować, wydrukować i wręczyć klientowi w sklepie, powstałby problem z dostarczeniem takiej faktury konsumentowi. Fakturę na żądanie klienta musi wystawić każdy sklep, a nie wszyscy konsumenci korzystają przecież z Internetu czy posługują się mailem, żeby można było tą drogą przesłać im fakturę. Problemem może okazać się jednak całkowite wykluczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Systemy niektórych firm, np. telekomunikacyjnych czy energetycznych, z założenia wystawiają faktury dla wszystkich nabywców, nie rozróżniając czy jest to osoba fizyczna czy podatnik i konieczność wprowadzenia takiego rozróżnienia pod kątem KSeF może być problematyczna. Optymalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie faktur konsumenckich w KSeF jako opcji. Niestety MF zamierza utrzymać obowiązek stosowania KSeF przez firmy zagraniczne posiadające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, choć zdaje sobie sprawę z istotnych problemów interpretacyjnych w tym zakresie. O ile w przypadku oddziału wątpliwości nie występują, to w wielu innych sytuacjach niezwykle trudne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii, o czym świadczą liczne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, a także polskich sądów administracyjnych i organów podatkowych. Podatnikom mają pomóc objaśnienia, które zostaną wydane przez MF, ale dodatkowo wskazane byłoby wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego kontrahenta takiego podmiotu w sytuacji, gdy otrzyma fakturę poza KSeF od podmiotu zagranicznego zarejestrowanego w Polsce na VAT. Żeby nie okazało się, że w trakcie późniejszej kontroli organy zakwestionują odliczenie VAT z takiej faktury, gdyż uznają, że dostawca miał w Polsce fixed establishement i powinien wystawić fakturę w KSeF - podsumowuje ekspertka.