E-handel a dyrektywa Omnibus - przed jakimi wyzwaniami stoi branża?

Dyrektywa Omnibus i wynikające z niej wyzwania dla e-handlu

- Obowiązek umieszczania numeru telefonu do kontaktu przez e-sklepy

- Zasady prezentacji obniżek cen w odniesieniu do najniższej ceny danego towaru z ostatnich 30 dni

- Dla sektora e-commerce zmiany te oznaczają konieczność wprowadzenia istotnych zmian w procesie zakupowym oraz kosztownej reorganizacji procesu obsługi klienta bez widocznej korzyści dla konsumenta, które idą wbrew trendom cyfryzacji i automatyzacji kontaktów, generując dodatkowe koszty i wymuszając zatrudnienie dedykowanych osób, aby korzystać z call centers. To krok wstecz w stosunku do stanu obecnego, gdy sprzedawca może udostępnić dowolny kanał porozumiewania się (czat, formularz kontaktowy) - komentuje Patrycja Saas-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej.



- Powszechnym zjawiskiem stosowanym przez MŚP jest wykorzystywanie formularzy kontaktowych, czatów oraz dedykowanych kanałów na sieciach społecznościowych. Są to formy kontaktu dużo wygodniejsze w obsłudze, mniej kosztowne, pozwalające na zachowanie treści korespondencji oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (czatboty). Dla mniejszych sprzedawców są one tym dogodniejsze, że nie wymagają natychmiastowej odpowiedzi (jak telefon) i mogą być obsługiwane przez nawet małe zespoły, bez konieczności zatrudniania wielu osób lub outsourcowania tego zadania do call centers - dodaje szefowa e-Izby.

Realia e-commerce wpływające na trudności zastosowania przepisu

Na platformach występuje wiele ofert dotyczących tego samego produktu, sprzedawanych przez ten sam lub wiele innych podmiotów. Każdy sprzedawca indywidualnie określa cenę w każdej ofercie, możliwe jest nawet wskazanie różnych cen tego samego produktu w dwóch różnych ofertach tego samego produktu. Ten sam produkt, pochodzący od dwóch różnych sprzedawców może mieć inną cenę.

- Dla klientów platform sprzedażowych przepis o konieczności podawania ceny minimalnej z ostatnich 30 dni będzie stwarzał problemy, gdyż dokładnie ten sam produkt będzie miał u każdego sprzedającego inną cenę przekreśloną. W konsekwencji konsumenci nie będą mieli zapewnionej możliwości łatwego porównywania cen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni nie pozwoli konsumentowi ocenić na ile korzystna jest dla niego zmiana ceny w konkretnej ofercie i jak konkretna cena ma się do średniej ceny tego produktu - uważa Patrycja Saas-Staniszewska.

Na platformie sprzedażowej sprzedawca ma wpływ na zmianę ceny produktu. Z powodu wielości sprzedawców, wielu produktów i ofert pochodzących od różnych sprzedawców proces ten jest bardzo skomplikowany.



- Na cenę produktów wpływ mogą mieć tzw. krótkotrwałe promocje z np. okazji Black Friday, Walentynek, Dnia Matki). Są to jedno lub kilkudniowe kampanie prowadzone przez platformy, podczas których ceny produktów są znacząco (nawet o 50%) obniżane, a następnie wracają do ceny sprzed promocji, po wyprzedaży zwykle ograniczonej liczby produktów. Tego typu promocje krótkotrwałe są bardzo cenione przez klientów platform e-commerce. Ich uwzględnienie w okresie ostatnich 30 dni mogłoby prowadzić do paradoksalnych wniosków (cena niższa od ceny wyjściowej byłaby nadal wyższa od ceny oferowanej podczas promocji krótkotrwałej, np. telefon kosztujący 1000 zł, obniżony podczas promocji z okazji Black Friday do 500 zł, oferowany następnie po 700 zł nie mógłby być oznaczony jako obniżka lub należałoby wskazać 500 zł jako cenę wyjściową). Konsument, przy założeniu, że podana mu zostanie najniższa, a nie średnia cena w ciągu 30 dni, będzie wówczas zdezorientowany - wyjaśnia prezes e-Izby.



Częstą praktyką sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych jest oferowanie obniżek cen ograniczonej grupie klientów, np. członkom programów lojalnościowych, przyszłym klientom, będące elementem strategii marketingowej. Zdaniem E-Izby tego typu promocje - nie oferowane nieograniczonej liczbie klientów - nie powinny się mieścić w pojęciu obniżki cen. Ich uwzględnienia mogłyby zaburzyć możliwość oceny przez konsumenta, niebędącego w tej grupie, na ile oferowana obniżka jest korzystna.

- Dynamiczne zmiany cen są powszechnym zjawiskiem w e-commerce, na platformach sprzedażowych ceny zmieniają się nawet kilkukrotnie podczas dnia, często przy okazji promocji, kampanii świątecznych itp.). Niezależność i swoboda w ustalaniu własnych cen sprzedawców detalicznych w obrębie platformy sprzedażowej to jedna z kluczowych cech takiego modelu biznesowego. Będzie to też istotna trudność dla przedsiębiorców sprzedających za pośrednictwem platform sprzedażowych. W większości stanowią one jedynie platformy będące narzędziem sprzedaży dla niezależnych małych i średnich przedsiębiorców, co może w konsekwencji prowadzić do nierównowagi konkurencyjnej z dużymi firmami posiadającymi odpowiednie zasoby do ciągłego monitoringu cen - mali przedsiębiorcy będą mieli mniej szans na uatrakcyjnienie ofert. Będą oni musieli w konsekwencji ręcznie monitorować i wpisywać odpowiednio informacje o wcześniejszych cenach - tłumaczy Patrycja Saas-Staniszewska.



- Z powyższych względów zasadnym jest, by art. 2 dyrektywy Omnibus dodający do dyrektywy 98/6/WE art. 6b został w toku prac implementacyjnych doprecyzowany w szerszym zakresie, uwzględniając w szczególności specyfikę sektora e-commerce. Uważamy, że w przypadku stopniowego zwiększania obniżki cen należy umożliwić przedsiębiorcom podawanie ceny sprzed pierwszego zastosowania obniżki jako ceny wcześniejszej. Rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorców i w niewielkim zakresie pozwoli ono zniwelować negatywne skutki oddziaływania regulacji dla przedsiębiorców działających w sektorze e-commerce - podsumowuje.