EEC 2021 już w poniedziałek. Trwają ostatnie godziny rejestracji. Zapraszamy!

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Rejestracja umożliwiająca udział stacjonarny otwarta jest już tylko do piątku (17 września) do godziny 15.