Ekipa Friza i inni influencerzy dostali pisma z UOKiK. Będzie #reklamy?

Delegatura UOKiK w Bydgoszczy wysłała pierwsze wezwania do różnych podmiotów (zarówno do influencerów, jak i agencji reklamowych), w których wzywa do odpowiedzi na postawione pytania dotyczące umów z reklamodawcami, a także do przedstawienia stosowanych dokumentów w tej sprawie.