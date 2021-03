Ekspert: Sanacja nie jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zmienić warunki umów najmu

Piotr Staniszewski, wiceprezes Polskiej Rady Centrów Handlowych, partner w Zespole Prawa Nieruchomości, Dentons fot. mat. pras.

W dobie pandemii coraz więcej przedsiębiorców prowadzących sklepy

detaliczne popada w poważne tarapaty. Co mogą zrobić firmy, gdy zagraża im utrata płynności finansowej? Jakie rozwiązania wybierają podmioty działające w branży retail? O tym rozmawiamy z Piotrem Staniszewskim, wiceprezesem Polskiej Rady Centrów Handlowych, partnerem w Zespole Prawa Nieruchomości, Dentons.

W dobie pandemii coraz więcej przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne popada w poważne tarapaty. Jesteśmy w specyficznej sytuacji, ale czy pandemia jest ich jedyną przyczyną?

Piotr Staniszewski: Pandemia wywarła, wywiera i będzie wywierała duży wpływ na gospodarkę w 2021 roku i w latach następnych. Wyzwania przed jakimi stoi obecnie handel detaliczny nie są jednak wyłącznie skutkiem pandemii. Nie bez znaczenia są rosnące (pomimo sprzeciwów przedsiębiorców) podatki i opłaty publiczne, np. podatek od nieruchomości komercyjnych, podatek detaliczny, cukrowy, czy stale rosnące koszty mediów. Bardzo dotkliwy jest zakaz handlu w niedzielę, którego zniesienie przyczyniłoby się do poprawy sytuacji w handlu. Już przed 2020 rokiem w związku z dynamicznym rozwojem technologii swoje miejsce w handlu zaczął zajmować e-commerce, który w ostatnich miesiącach w czasie wprowadzanych obostrzeń i ograniczeń działalności sklepów stacjonarnych, stał się jedyną dostępną formą zaspokajania potrzeb zakupowych. Z tej perspektywy dużą zmianą może być wejście do polski globalnego gracza jakim jest Amazon. Na razie dane GUS wskazują, iż w czasie lockdownów udział e-commerce w handlu detalicznym nie przekraczał 12 proc., i, co warto podkreślić, natychmiast po otwarciu sklepów w centrach handlowych, spadał do 6-9 proc, czyli do stanu niemal sprzed pandemii.

Jak ocena Pan prawo restrukturyzacyjne? Czy wierzyciele stoją z góry na straconej pozycji?

Pozycja wierzycieli zależy głównie od tego jaka jest skala długu i jakie zostały im udzielone zabezpieczenia. W każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym, czy upadłościowym na uprzywilejowanej pozycji będą zobowiązania pracownicze, ZUS, urząd skarbowy, zobowiązania wobec banków, których dług jest zazwyczaj zabezpieczony hipoteką, a dopiero w dalszej kolejności dłużnicy komercyjni. Należy podkreślić, że dużo zależy od instytucji prawnych, które przeprowadzają przedsiębiorców przez proces restrukturyzacji – tj. doradców restrukturyzacyjnych oraz sądy nadzorujące postępowania. Prawo restrukturyzacyjne nie było dotychczas szeroko stosowane i jest relatywnie nowym instrumentem w polskim prawie. Nadchodzące czasy będą okresem testu dla polskich rozwiązań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które do tej pory były oceniane bardzo krytycznie przez uczestników rynku.

Co mogą zrobić firmy, gdy zagraża im utrata płynności finansowej? Jakie rozwiązania Pan rekomenduje i od czego zależy wybór konkretnej ścieżki? Które z tych rozwiązań najczęściej wybierają firmy działające w branży retail?

Sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna, dlatego trudno o uniwersalne rozwiązania. Pandemia jest o tyle bezprecedensowa, że rząd i instytucje rządowe zaoferowały przedsiębiorcom instrumenty wsparcia na niespotykaną dotychczas skalę. Na pewno z punktu widzenia przedsiębiorcy dotkniętego skutkami pandemii należy rozważyć możliwość skorzystania z instrumentów rządowych. Duzi przedsiębiorcy o perspektywicznym modelu działalności szukają inwestorów, którzy dofinansują ich biznes.

W branży handlowej było natomiast (lub aktualnie toczy się) kilka postępowań restrukturyzacyjnych. Warto podkreślić, że każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. Pojawiają się głosy na rynku, że sanacja jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zmienić warunki umów najmu, czy nawet od nich odstąpić. Nic bardziej mylnego. Postępowanie sanacyjne uważane jest za najbardziej kosztowne i restrykcyjne ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Zamiast w pośpiechu decydować się na jego otwarcie w celu ucieczki od zobowiązań umownych, warto bliżej przyjrzeć się cechom tego postępowania i rozważyć wszystkie jego konsekwencje dla objętego sanacją przedsiębiorstwa. Do zestawu wad postępowania sanacyjnego należy zaliczyć ryzyko utraty kontroli nad przedsiębiorstwem, którą przejmuje w kwestii decyzji strategicznych zarządca. Uruchomienie sanacji to także brak możliwości skorzystania z instrumentów pomocy finansowej wprowadzonych w Tarczy 2.0. Trzeba pamiętać, że wszyscy wierzyciele mają dostęp do akt postępowania sanacyjnego, a tym samym do informacji dotyczących przedsiębiorstwa dłużnika zawartych w planie restrukturyzacyjnym, czy składanych do akt sprawozdaniach z działalności zarządcy oraz rachunkowych. Daje to, nawet indywidualnym wierzycielom, możliwość podejmowania środków mających na celu „prześwietlenie” działalności dłużnika.

A może to jedyna droga do zawarcia umów najmu na nowych, lepszych warunkach?

To nie jest takie proste rozwiązanie, ponieważ pogląd dotyczący możliwości odstąpienia przez zarządcę od umów najmu na podstawie art. 298 p.r. wzbudza wątpliwości. Istnieją bowiem głosy opowiadające się za tym, iż wspomniana regulacja nie ma zastosowania do umów najmu. Po drugie, nawet przy założeniu istnienia takiej możliwości, decyzje w tym zakresie podejmuje zarządca na podstawie oceny ekonomicznej poszczególnych umów i ich wagi i znaczenia w skali działalności przedsiębiorstwa. Co więcej zarządca może od umowy odstąpić za zgodą sędziego-komisarza – pod warunkiem, że utrzymanie umowy jest niekorzystne dla masy sanacyjnej. Oczywiście postanowienie sędziego-komisarza wyrażające zgodę na takie działanie może być zaskarżone przez wynajmującego. Wydaje się zatem, że droga bezpośrednich negocjacji pomiędzy stronami może być tańsza, przewidywalna i szybsza.

Postępowanie sanacyjne ogranicza także możliwości prowadzenia biznesu ze względu na utrudnienia w pozyskaniu nowych kontrahentów i inwestorów. Obawiają się oni niewypłacalności, a jeżeli już zdecydują się na współpracę, standardową praktyką jest wymaganie przedpłat od podmiotów w restrukturyzacji. Może to dla spółki oznaczać „odcięcie” od źródeł finansowania, jako że w Polsce praktycznie nie funkcjonuje w ogóle, a w najlepszym przypadku – jest bardzo słabo rozwinięty, rynek finansowania podmiotów znajdujących się w restrukturyzacji. I wreszcie ostatnia, ale równie istotna kwestia pracowników, którzy z powodu obaw o przyszłość spółki, mogą rezygnować z pracy.

Kto przetrwa burzę, czy pandemia zbierze duże żniwa?

Jeszcze za wcześnie na ostateczne wyroki. Pandemia jest zjawiskiem globalnym. W całej Unii Europejskiej trwają lockdowny, a Państwa udzielają, z różną intensywnością, wsparcia swoim gospodarkom i jej uczestnikom. Nie ma kraju, który uniknąłby skutków pandemii. W lepszej pozycji będą przedsiębiorcy, których model działania jest elastyczny i którzy mają możliwości prowadzenia działalności online. Widać to na przykład w wynikach spółek giełdowych, które działają w handlu detalicznym - są wśród nich, takie, które mimo trudnej sytuacji radzą sobie dobrze, zatrudniają pracowników, planują i realizują ekspansję w innych krajach.

Pandemie są zjawiskami przejściowymi, które z czasem tracą intensywność, a w końcu wygasają. Istotnym czynnikiem będzie zatem moment, zakres i tempo odbicia po opanowaniu pandemii oraz umiejętności ewaluacji strategii biznesowych poszczególnych przedsiębiorstw.