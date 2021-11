Estoński CIT: jakie zmiany czekają spółki?

W związku z rozszerzeniem katalogu podmiotów uprawnionych do tej formy opodatkowania, zmienia się również jej nazwa. Od 1 stycznia 2022 r. oficjalną nazwą Estońskiego CIT będzie Ryczałt od dochodów spółek.

- Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Zamiast płacić podatek co miesiąc, co kwartał czy co rok, od osiągniętego w tym okresie dochodu, estoński podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. W ten sposób przedsiębiorca ma 100% kontroli nad wysokością i terminem opodatkowania. To także maksymalnie uproszczony sposób rozliczenia podatku, który zdejmuje z firm obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości podatkowej, liczeniem dochodu, kosztów czy amortyzacji – podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Najważniejsze zmiany

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru Estońskiego CIT

Od 1 stycznia 2022 r. z Estońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe

- Chcemy, aby Estoński CIT był rozwiązaniem dostępnym dla jeszcze szerszej grupy firm. Dlatego rozszerzamy katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego modelu opodatkowania. Obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w przyszłym roku Estoński CIT dostępny będzie również dla spółek komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych. Z Ryczałtu od dochodów spółek będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, które pojawiły się w polskim systemie prawnym w połowie bieżącego roku – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Likwidacja kryterium przychodowego

Z początkiem nowego roku zniknie kryterium przychodowe w Estońskim CIT, a wraz z nim instytucja domiaru podatkowego w przypadku jego przekroczenia. W 2021 r. z Estońskiego CIT mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln złotych. W przypadku przekroczenia tego progu, przy jednoczesnej chęci kontynuacji rozliczeń w tym modelu opodatkowania – konieczna było poniesienie dodatkowego obciążenia od nadwyżki przychodów ponad 100 mln złotych.