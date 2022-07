Francja: Koniec nazywania roślinnych produktów hamburgerami

Od 1 października br. roślinne substytuty mięsa we Francji nie będą już mogły być nazywane kiełbasą, stekiem, hamburgerem lub jakąkolwiek inną nazwą, która może odnosić się do mięsa. Zostało to stwierdzone w nowym dekrecie opublikowanym we francuskim Dzienniku Urzędowym.

„Nie będzie już możliwe używanie określeń właściwych dla sektorów tradycyjnie kojarzonych z mięsem i rybami do oznaczania produktów nienależących do świata zwierząt” – podano w dekrecie. Zwolnienie otrzymają wyłącznie środki spożywcze wyprodukowane lub oznakowane przed tą datą i mogą być wprowadzane do obrotu do 31 grudnia 2023 r.

Nowe prawodawstwo cieszy się dużym poparciem społeczności rolniczej we Francji. To "niezbędny krok na rzecz przejrzystości informacji dla konsumenta, jak również ochrony naszych produktów i know-how", mówi Jean-François Guihard, prezes Interbev, krajowej organizacji przemysłu hodowlanego i mięsnego.