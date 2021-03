Gemini Holding: Ciągłe zmiany w zasadach działania centrów handlowych generują chaos

Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding

Centra handlowe powinny dziś działać w najwyższych rygorach sanitarnych, uzgodnionych z przedstawicielami rządu, w warunkach stabilnego otwarcia, bez dodatkowych bodźców, które skłaniają klientów do nagłego szturmowania sklepów czy stłaczania się w kolejkach - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.







Centra handlowe dostają cios za ciosem. Jak branża ocenia ostatnie decyzje władz, które nie tylko nakładają lockdown, ale także pogłębiają go?

Anna Malcharek: Oczywiście rozumiemy, że rząd poszukuje rozwiązań, które ograniczą rozwój trzeciej fali pandemii. Warto jednak zaznaczyć, że zanim wprowadzono 4 lockdown, footfall w galeriach był na niskim, a co najważniejsze na bezpiecznym poziomie. Oscylował on średnio w granicach 70-75% rok do roku. Klienci byli więc byli rozproszeni i co istotne oswojeni już z obecną sytuacją, mieli pewien rytm kupowania, który dopasowywali do swoich potrzeb, w tym związanych z poczuciem bezpieczeństwa. Co ważne, nie było też nagłych wzrostów footfallu, np. przed weekendem. Wskaźnik odwiedzin był stabilny przez cały tydzień, także w okresie wyprzedaży. Ogłoszone 18 marca ograniczenia spowodowały natychmiastowy wzrost ruchu w dniach następujących po tej decyzji. Wielu klientów chciało jeszcze skorzystać z oferty handlowej i możliwości kupowania m.in. w sklepach z ubraniami czy elektroniką. W ostatni czwartek, tj. 25 marca niestety scenariusz się powtórzył. Znów mamy do czynienia z decyzją na 2 dni przed weekendem, z tym, że teraz ze względu na obostrzenia dotyczące innej kategorii sklepów, nagłe wzrosty footfall obserwujemy m.in. w sklepach meblowych i budowlanych czy salonach fryzjerskich i zakładach kosmetycznych. Decyzje te zaburzają, to co udało się już osiągnąć i to wysoką ceną, czyli stosunkowo niski i bezpieczny, zarówno dla klientów, jak i pracowników obiektów handlowych, footfall. Centra handlowe powinny dziś działać w najwyższych rygorach sanitarnych, uzgodnionych z przedstawicielami rządu, w warunkach stabilnego otwarcia, bez dodatkowych bodźców, które skłaniają klientów do nagłego szturmowania sklepów czy stłaczania się w kolejkach. Ciągłe zmiany w zasadach działania centrów handlowych generują chaos i to zarówno w zachowaniach konsumentów, jak i w organizacji działania galerii.

Jak te decyzje wpłyną na handel?

Anna Malcharek: Znów będziemy mieć do czynienia z tym samym modelem co na wiosnę, jesienią i zimą. Dziś obserwujemy duże spadki footfallu, dotkliwe także dla działających sklepów. Już pierwszy tydzień lockdownu przyniósł wskaźniki odwiedzin na poziomie nawet niższym niż rok temu, kiedy panowała powszechna panika i niewiedza, jak lockown będzie wyglądać. Oczywiście takie wahania w footfallu, idące w parze z ograniczeniem znacznej części oferty pogłębią i tak już ogromne straty. Już trzy ostatnie lockdowny wygenerowały dziurę rzędu 38 mld zł. 3-tygodniowy przestój pogłębi ją o kolejne miliardy, tym bardziej, że ograniczenia przychodzą przed świętami i w okresie prezentowania nowych kolekcji.