Gemini Park Tarnów: Musimy świadczyć usługi i ponosić koszty przy braku zapłaty

Czwarty lockdown jest dotkliwy dla właścicieli centrów handlowych i po raz kolejny potęguje koszty utrzymania obiektów. Rynek wyczekuje na decyzje rządu, dzięki którym branże handlowa i usługowa odetchną z ulgą i zaczną odrabiać straty. Sytuację komentuje Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

Zdaniem Zbigniewa Nowaka najdotkliwszy skutek ostatniego lockdownu, ale i poprzednich to stale rosnący koszt, jaki w związku ze zwolnieniami najemców z czynszów i opłat eksploatacyjnych ponoszą właściciele galerii i to bez wsparcia ze strony jakiegokolwiek mechanizmu pomocowego. - Mamy do czynienia z pewnym paradoksem, który często zdaje się umykać. Centra handlowe, mimo iż są objęte znacznym zakazem handlu, to jako nieruchomości pozostają otwarte. Rozproszenie czynnych sklepów, punktów usługowych czy lokali gastronomicznych, uniemożliwia wydzielenie ograniczonej strefy centrum, w której klienci mogą robić zakupy w okresie lockdownu. Ponadto, w sklepach wyłączonych z handlu wciąż obecni są pracownicy. Sklepy nie prowadzą sprzedaży, ale trwają w nich prace związane m.in. z realizacją zamówień online. Najemcy mają więc pełen dostęp do lokali i mogą je w pełni wykorzystywać do własnych celów, chociaż w okresie lockdownu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu użytkowania. Ten stan generuje wysokie koszty utrzymania działającego obiektu przy braku przychodów. Są to głównie koszty eksploatacyjne, związane m.in. z utrzymaniem w ruchu wszystkich instalacji obiektu, zużyciem mediów oraz pracą serwisu sprzątającego, obsługi technicznej i ochrony.

W Gemini Park Tarnów czynne jest obecnie ok. 30% sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych rozproszonych na terenie całej galerii. Jednocześnie także różnego rodzaju prace prowadzone są w ok. 40-50% lokalach wyłączonych obecnie z możliwości funkcjonowania. - Prace te, głównie związane ze sprzedażą wysyłkową, chociaż prowadzone w nieczynnych dla klientów lokalach, wymagają jednak pełnego zabezpieczenia warunków najemcom, pomimo braku przychodów z najmu. Oznacza to, że galeria, jako nieruchomość, działa w znacznie szerszym zakresie, niż się to może wydawać. To powiększa straty. Jest to dziwna sytuacja, w której musimy świadczyć usługi i ponosić koszty praktycznie w pełnym zakresie przy braku zapłaty - uważa dyrektor Gemini Park Tarnów.