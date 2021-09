GIS ostrzega przed zanieczyszczonymi tlenkiem etylenu produktami bio

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

Firma Abafoods SRL wraz z dystrybutorem w Polsce firmą Eko-Wital wycofuje następujące produkty, które trafiły na polski rynek:

Krem do gotowania sojowy BEZGL. BIO 200 ml ważny do 09.02.2022 oraz do 02.03.2022

Napój kokosowy bez cukru z wapniem BEZGL. BIO 1 l

Napój kokosowy bez cukru z wapniem BEZGL. BIO 1 l ważny do 23.11.2021; 15.02.2022 i 16.03.2022.

Napój kokosowy z wodą kokosową BEZGL. BIO 1 l ważny do 23.02.2022

Napój migdałowy bez cukru z wapniem BEZGL. BIO 1 l ważny do

01.03.2022

Poinformowano odbiorców ww. produktów o konieczności ich zwrotu do firmy Eko-Wital. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania z rynku ww. partii kremu i napojów roślinnych. Nie należy spożywać partii produktów określonych w tym komunikacie.