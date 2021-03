GIS wycofuje mięso marki wyprodukowanej dla Lidla i Biedronki

W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto Salmonella z grupy O:9 w 4 z 5 próbek produktu mięso mielone z fileta kurczaka - podał GIS. Chodzi o Mięso mielone z fileta kurczaka 400G marki Rzeźnik, wyprodukowane przez Animex Kutno dla Lidl sp. z o.o.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

Chodzi o Mięso mielone z fileta kurczaka 400G, numer partii: 2261003858, termin przydatności do spożycia: 04.03.2021.

Zakład Animex Kutno sp. z o. o. Odział K2 w Kutnie, po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella w produkcie mięso mielone z fileta z kurczaka nr partii 2261003858 rozpoczął procedurę wycofania tego produktu z rynku i podjął natychmiast wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu.

Z kolei Biedronka wycofuje partie produktu wyprodukowanego przez firmę Animex: Sznycel z fileta z piersi kurczaka 300 g z terminem trwałości 07.03.2021 r. i o numerze partii: 2272003053.

- Osoby, które kupiły produkt (...) proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu, w którym produkt został zakupiony. Produktu nie należy spożywać - czytamy w komunikacie GIS.