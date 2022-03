Globalny bojkot rosyjskich i białoruskich produktów? Posłanka KO chce wykorzystać do tego kody kreskowe

Mirosława Nykiel pisze w interpelacji do ministra spraw zagranicznych:

" (...) W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę reakcją wszystkich cywilizowanych państw ceniących sobie pokój i prawa człowieka, jak i międzynarodowych korporacji, było zerwanie wszystkich relacji gospodarczych z Federacją Rosyjską oraz z Białorusią. Jednym z rozwiązań, które całkowicie uniemożliwiłoby handel rosyjskimi i białoruskimi produktami na terytorium Polski, a także całej Unii Europejskiej, jest wywarcie nacisku na organizację GS1, która zarządza kodami kreskowymi używanymi w handlu i logistyce, a także je dystrybuuje, aby wycofała i zastrzegła pulę kodów kreskowych przeznaczonych dla rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw. W ten sposób niemożliwa stanie się sprzedaż produktów z krajów agresorów w całym cywilizowanym świecie. Złożenie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych takiego postulatu i znalezienie poparcia wśród innych państw europejskich mogłoby rozpocząć dyskusję na ten temat, a w konsekwencji zatrzymać handel towarami z Rosji i Białorusi na terytorium Unii Europejskiej."

Interpelacja datowana na 21 marca czeka na odpowiedź. Będziemy aktualizować wiadomość.

Tymczasem przypomnijmy, że na początku marca organizacja GS1 wyjaśniała nam zasady działania kodów kreskowych.

GS1 Polska jest częścią globalnej organizacji i jako jedyna w Polsce ma prawo do nadawania uprawnień do stosowania kodów GS1.

Prawidłowa interpretacja znaczenia 13 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym (EAN-13) jest następująca:

•Pierwsze 3 cyfry to prefiks organizacji krajowej GS1, czyli kraju w którym dana firma zarejestrowała się i uzyskała prawo znakowania produktów "kodami kreskowymi". Prefiks nie zawsze wskazuje na kraj pochodzenia produktu np. 590 Polski nie oznacza, że produkty tak okodowane są "Made in Poland".

•Następne cyfry (od czterech do ośmiu) to numer identyfikacyjny firmy, który razem z prefiksem GS1 tworzy „Prefiks firmy GS1".

•Kolejne cyfry (od jednego do pięciu) oznaczają numer konkretnego produktu np. jogurt malinowy 250g.

•Ostatnia cyfra to „cyfra kontrolna", która sprawdza poprawność całego numer.