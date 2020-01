Gmina Jonkowo uchwaliła odległość punktów z alkoholem od szkół. Sąd unieważnił

Rada Gminy Jonkowo podjęła uchwałę, w której określiła, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie tej gminy nie mogą być usytuowane bliżej niż 20 metrów od szkół, przedszkoli, obiektów kultu religijnego i podmiotów leczniczych. Po zaskarżeniu jej przez prokuraturę, korzystnie dla samorządu orzekł wprawdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, ale Naczelny Sąd Administracyjny był już przeciwnego zdania.

Odległość 20 m miała być mierzona najkrótszą możliwą drogą – od drzwi wejściowych m.in. szkół, do drzwi wejściowych punktów sprzedaży alkoholu. Prokuratura uznała, że tak krótka odległość uniemożliwia realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. WSA w Olsztynie oddalił jednak skargę, podkreślając, że ww. ustawa nie zawiera dyrektyw jak ustalać zasady usytuowania punktów ze sprzedażą alkoholu. Zdaniem NSA uchwała "wprowadza fikcyjne ograniczenia dostępności do alkoholu, co stoi w oczywistej sprzeczności z ustawowym celem, jakim jest szczególna ochrona pewnych miejsc lub obiektów przed zagrożeniem jakie może stwarzać alkohol".

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Jonkowo w województwie warmińsko-mazurskim miało miejsce 29 sierpnia 2018 r. Niespełna rok później, czyli 13 sierpnia 2019 r. – w skutek skargi wniesionej przez prokuraturę – orzekł w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. WSA oddalił skargę, uznając, że zarówno upoważnienie dla rady gminy, jak i pozostałe zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi nie wskazują jak należy ustalać zasady lokalizacji punktów ze sprzedażą alkoholu. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że skoro nie uszczegółowił tej kwestii ustawodawca, to znaczy, że leży to w kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego.

Prokurator nie dał jednak za wygraną i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ten zinterpretował sprawę zupełnie inaczej niż WSA, uchylając uchwałę rady gminy w tej części, gdzie mowa o odległości 20 m.

Przede wszystkim NSA – podobnie jak prokuratura – stwierdził, że wspomniana odległość oznacza w rzeczywistości bardzo bliskie sąsiedztwo przedszkoli, szkół i kościołów z punktami sprzedaży alkoholu, co kłóci się z obowiązkiem realizacji zadań zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. W uzasadnieniu podkreślił, że 20 m to odległość w żaden sposób nie ograniczająca dostępności do alkoholu m.in. osobom nieletnim.

