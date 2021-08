Gminy nie odpuszczą podatku paczkomatom?

Trwa spór dotyczący paczkomatów. Dla jednych jest to automat do przechowywania przesyłek, natomiast dla innych – obiekt budowlany. Ta ostania opcja daje możliwość nałożenia dwuprocentowego podatku od nieruchomości, co dla gmin oznacza dodatkowe środki.