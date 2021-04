Gowin: Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online pt. "Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

- Straty, jakie poniosła polska gospodarka wskutek pandemii Covid 19, na tle innych państw unijnych są stosunkowo niewielkie. W ciągu minionego roku, w ramach kolejnych odsłon Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło już ponad 205 mld zł. Dzięki temu udało nam się również uratować ponad 7 mln miejsc pracy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

I dodał: - Trzy czynniki zdecydowały o tym, że przez pandemię przechodzimy stosunkowo suchą stopą. Po pierwsze: struktura naszej gospodarki z dobrymi wynikami przemysłu i eksportu. Po drugie: determinacja polskich przedsiębiorców, których uważam za prawdziwych bohaterów minionego roku. I wreszcie po trzecie: dobrze zaplanowana, już wiosną 2020 r., akcja pomocowa dla firm i ich pracowników, która najpierw obejmowała wiele gałęzi polskiej gospodarki, a teraz ma charakter punktowy i jest adresowana do tych branż, które najdłużej i najintensywniej odczuwają negatywne skutki pandemii.