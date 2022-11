GOZ i ROP na FRSiH. Opakowania po produktach mleczarskich punktem spornym

Przy dzisiejszym poziomie hiperkonsumpcji 60 proc. zasobów Ziemi nie jesteśmy w stanie odnowić. Wszystkie co pobieramy z naszej planety tylko w 10 proc. zwracamy, a 90 proc. marnujemy - mówił Konrad Robak, Country & Business Development Manager Poland, TOMRA Collection Poland.

Firma Tomra działa na rzecz ochrony środowiska już od 50 lat. - Mamy 80 tys. recyklomatów na całym świecie, obsługujemy 50 tys. sklepów, zebraliśmy 45 mld opakowań po napojach - wyliczał Konrad Robak.

Tylko 2 proc. opakowań plastikowych jest wykorzystywanych ponownie

Uczestnik debaty podkreślił, że tylko 2 proc. opakowań plastikowych jest wykorzystywanych ponownie. - Recykling jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym. Do końca 2025 r. 45 proc. Europejczyków będzie korzystało z systemu kaucyjnego po napojach - wyjaśnił.

- Sprzedawcy mają istotny wpływ na rozwój recyklingu. Z naszych obserwacji wynika, że najlepiej sprawdza się odbiór opakowań w sklepie. W mojej ocenie sprawny system oznacza możliwość wygodnego oddania opakowania. Jest to również szansa dla mniejszych placówek handlowych, które dzięki niemu mogą zyskać nowych klientów. Na Słowacji, gdzie system kaucyjny już wszedł w życie, małe sklepy zostały zachęcane do udziały w systemie. Od początku roku 2 tys. małych placówek czyli do 300 mkw. zgłosiło się dobrowolnie do udziału w tym systemie. Recykling się po prostu opłaca - podsumował Konrad Robak.

Projekt o ROP objęty tarczą antykorupcyjną CBA

Robert Chciuk, dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami, pełnomocnik ds. gospodarki obiegu zamkniętego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, opowiedział o obecnym stanie prawnym projektowanych ustaw.

- Projekt dotyczący ROP jest obecnie w konsultacjach resortowych. Kiedy pojawią się nowe przepisy? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Został on objęty tarczą antykorupcyjną CBA. W ramach konsultacji wpłynęło tysiąc uwag. Wskazują one na różnorodne interesy i pokazały różne oczekiwania wielu branż. To spowodowało, że musimy wypracować nowe rozwiązania, także fiskalne. Na obecną chwilę praktycznie wypracowaliśmy nową formułę projektu - mówił.

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, mówił, że jego zdaniem ważną kwestią jest, aby ustawa kaucyjna nie została objęta podatkiem VAT. To postulat PFPŻ.

- Opublikowana 5 października druga wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami określający zasady tworzenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego na opakowania po napojach bardzo różni się od wersji pierwszej. Dołożono starań, aby nowe zapisy pasowały do uwarunkowań polskiego rynku. Ministerstwo zadbało, aby funkcjonowanie kilku operatorów nie prowadziło do utrudnień w dostępie do rynku i praktyk dyskryminujących - mówił.

Andrzej Gantner podkreśla, że wprowadzono zapisy umożliwiające współpracę i wzajemne rozliczenia pomiędzy operatorami oraz zagwarantowano, że każdy operator będzie miał prawo prowadzić zbiórkę opakowań w placówkach handlowych o powierzchni 200 m2.

System kaucyjny a produkty mleczarskie

- Dużym problemem jest objęcie systemem kaucyjnym odpadów opakowaniowych po napojach mlecznych, co ze względu na zanieczyszczenia mikrobiologiczne opakowań. Będzie to stwarzało szereg problemów. Opakowania po napojach mlecznych zbierane w punktach sprzedaży detalicznej stwarzają wysokie ryzyko zagrożenia mikrobiologicznego zarówno dla obsługi sklepu jak i zbiórki maszynowej. Technicznie jest to nie do zrobienia. Apelujemy o wyłączeniu napojów mleczarskich z systemu kaucyjnego - mówił panelista.

Robert Chciuk podsumował: - Uważam, że najważniejsze są rozmowa, analiza i modelowanie. Trzeba tworzyć mechanizmy a nie gotowe rozwiązania.