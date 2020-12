Grudzień w handlu: Szarża UOKiK na Biedronkę, lockdown 3.0

Rząd kolejny raz zaskoczył branżę handlową, fot. Shutterstock

Grudzień to kluczowy miesiąc dla handlu, dlatego rząd zdecydował się na otwarcie galerii pod koniec listopada. Branża retail mogła być także zadowolona z dodatkowej niedzieli handlowej, ale dobrą passę przerwała wiadomość o kolejnym zamknięciu obiektów - na razie do 17 stycznia. Detaliści mają jeszcze jeden powód do zmartwień - od przyszłego roku ma wejść w życie podatek handlowy.

Powtórka z rozrywki, czyli lockdown 3.0

7 listopada br. rząd zamknął galerie handlowe, ale pod koniec miesiąca ponownie je otworzył. Handel walczył o grudniową sprzedaż w reżimie sanitarnym, ale z nadzieją, że klienci chętnie odwiedzą sklepy w przedświątecznej gorączce zakupów. Udało się nawet wynegocjować dodatkową niedzielę handlową (6 grudnia). I na tym koniec powodów do radości.

Od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadził kolejny lockdown, który ogranicza m.in. działalność galerii handlowych.Otwarte pozostają sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Branża krytycznie ocenia tę decyzję.

- Mam nadzieję, że w I kwartale 2021 r. będziemy mogli zdejmować poszczególne obostrzenia - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Wiceszefowa MRPiT oceniła, że do normalności sprzed marca br. wrócimy wtedy, kiedy "znaczący procent społeczeństwa skorzysta ze szczepionki". Do 17 stycznia, by przerwać łańcuch transmisji poziomej wirusa COVID-19, rząd zrobi wszystko, aby "mobilność spadała, aby społeczeństwo pozostało w swoich domach".

UOKiK kontra Biedronka...

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 723 mln zł kary na właściciela sieci sklepów Biedronka. Zdaniem urzędu spółka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych. To największa do tej pory sankcja.

Z informacji zebranych przez urząd w trakcie postępowania i kontroli w biurach tego przedsiębiorcy wynika, że spółka w arbitralny sposób narzucała niektóre rabaty, głównie dostawcom owoców i warzyw. Kontrahenci byli informowani o konieczności udzielenia rabatu dopiero na koniec okresu rozliczeniowego, po zrealizowaniu dostaw. Tym samym zawierając umowę nie wiedzieli, ile zarobią, ponieważ w każdej chwili właściciel Biedronki mógł zażądać pomniejszenia wynagrodzenia poprzez przyznanie dodatkowego rabatu w sobie tylko znanej wysokości - podał UOKiK.

Biedronka zapowiada, że zamierza dochodzić swoich racji w sądzie. - Ubolewamy nad tym, że ta niesprawiedliwa decyzja oraz agresywność formy i treści jej ogłoszenia pojawia się w szczególnie trudnym czasie, kiedy Biedronka znajduje się na pierwszej linii wsparcia klientów we wspólnym wysiłku walki z pandemią - napisało w oświadczeniu Jeronimo Martins Polska.

... i inni

Biedronka otrzymała karę, a kolejne sieci nie mogą spać spokojnie. Prezes UOKiK wszczął również postępowania wyjaśniające dotyczące Kaufland Polska Markety, Eurocash i SCA PR Polska (Intermarche). Zastrzeżenia, podobnie jak w przypadku Biedronki, budzi m.in. wsteczne ustalanie rabatów i warunków handlowych w relacjach z dostawcami produktów rolno-spożywczych.

- Działanie trzech przedsiębiorców może być przejawem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, dlatego w toku postępowania wyjaśniającego zweryfikujemy poczynione wstępnie ustalenia. Sytuacja, w której dostawcy produktów rolno-spożywczych przez kilka miesięcy nie wiedzą, na jakich warunkach finansowych realizują dostawy do sieci handlowej i czy współpraca będzie w ogóle dla nich opłacalna, jest absolutnie nieakceptowalna. Podobnie nie może dochodzić do sytuacji, gdy w toku współpracy większy przedsiębiorca wymusza dodatkowe rabaty wsteczne, wykraczając znacząco poza uzgodnione pierwotnie warunki. Relacje handlowe muszę opierać się na uczciwości i odpowiedzialności, zwłaszcza w tak ważnym gospodarczo sektorze rolno-spożywczym - powiedział Tomasz Chróstny.

A jednak podatek

Resort finansów nie prowadzi prac w celu dalszego przedłużenia zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej, zacznie on obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. - podało Ministerstwo Finansów.

- MF liczy na oddalenie przez TSUE odwołania KE od wyroku z 16 maja 2019 r. Pozostajemy w przekonaniu, iż wyrok będzie zgodny z polską argumentacją i zapadnie we właściwym czasie - poinformowano. Obowiązujące zawieszenie poboru podatku kończy się 31 grudnia 2020 roku. Jak wyjaśnia MF, podatek będzie pobierany miesięcznie, a pierwsza płatność - za styczeń - powinna nastąpić do 25 lutego 2021 r.

Podwyżki dla pracowników Biedronki i Aldi

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci Biedronka od stycznia 2021 r. będą wyższe o 200 zł brutto miesięcznie. Podwyżki otrzyma aż 58 tys. zatrudnionych: pracownicy sklepów zatrudnieni na wszystkich stanowiskach, włączając kierowników sklepów, a w centrach dystrybucyjnych zatrudnieni na stanowiskach: magazynier, magazynier kompletacji i inspektor ds. administracyjno-magazynowych.

Także Aldi od stycznia zapowiada podwyżki wynagrodzeń w pionie sprzedaży oraz w magazynie do ponad 10 proc. Wysokość płac pracowników sklepów uzależniona będzie od stanowiska, regionu, a także stażu pracy. Procentowe podwyżki wyniosą od ponad 3 do ponad 10 proc. Zarobki w sklepach i magazynie ALDI zaczynają się od 3000 zł brutto.

Echo dopina transakcję z Tesco Polska

1 grudnia spółki zależne Echo Investment podpisały umowy zakupy dotyczące trzech nieruchomości należących do Tesco Polska w: Poznaniu przy ul. Opieńskiego, Łodzi przy ul. Widzewskiej oraz Krakowie przy ul. Kapelanka. Cena netto za nieruchomości wyniosła łącznie 41,6 mln euro.

Ambitne plany Orlenu

Grupa Orlen chce pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Orlen zapowiedział, że będzie tworzyć nowe formaty sklepów – docelowo ma być ich 1,5 tys. oraz w ciągu półtora roku chce uruchomić 2 tys. punktów odbioru paczek. Pomoże w tym przejęcie RUCH-u.

W grudniu dowiedzieliśmy się również, że Orlen przejmie wydawnictwo Polska Press, do którego należą m.in. "Dziennik Bałtycki", "Polska The Times", czy "Dziennik Polski". Zdaniem spółki transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej. Przejęcie wymaga zgody UOKiK. Według nieoficjalnych informacji Orlen zapłacił 120 mln zł.